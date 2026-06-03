世界盃分組｜G組比利時、埃及、伊朗、新西蘭球員名單及賽程（不斷更新）

2026年世界盃G組球隊，比利時、埃及、伊朗及新西蘭的26人名單及比賽賽程。

中場： 奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne，拿玻里） 阿馬度奧拿拿（Amadou Onana，阿士東維拉） 尼高拉斯拉斯堅（Nicolas Raskin，格拉斯哥流浪） 泰利文斯（Youri Tielemans，阿士東維拉） 雲拿根（Hans Vanaken，布魯日） 韋素（Axel Witsel，基羅納）

前鋒： 基迪拿尼（Charles De Ketelaere，阿特蘭大） 謝利美杜古（Jeremy Doku，曼城） 費蘭迪斯柏度（Matias Fernandez-Pardo，里爾） 盧卡古（Romelu Lukaku，拿玻里） 盧克巴基奧（Dodi Lukebakio，賓菲加） 迪亞高莫連拿（Diego Moreira，斯特拉斯堡） 沙利麥卡斯（Alexis Saelemekars，AC米蘭） 李安度杜沙特（Leandro Trossard，阿仙奴）

中場： 馬雲艾迪亞（Marwan Attia，艾阿里） 拿舒希（Mohanad Lasheen，金字塔） 拿比伊密特（Nabil Emad，艾拿積馬） 薩巴（Mahmoud Saber，ZED） 施素（Ahmed Zizo，艾阿里） 艾蘇亞（Emam Ashour，艾阿里） 穆斯達法薩高（Mostafa Ziko，金字塔） 馬密特查斯古特（Mahmoud Trezeguet，艾阿里） 阿杜爾（Ibrahim Adel，洛斯查蘭特） 凱森哈辛（Haissem Hassan，奧維多）

守門員： 艾沙拿維（Mohamed El Shenawy，艾阿里） 蘇比亞（Mostafa Shobeir，艾阿里） 艾馬迪蘇利文（El-Mahdi Soliman，扎馬雷克） 穆罕默德艾拉（Mohamed Alaa，高納）

前鋒： 穆罕默德沙拿（Mohamed Salah，利物浦） 馬莫殊（Omar Marmoush，曼城） 艾杜卡廉（Hamza Abdelkarim，巴塞隆拿）

伊朗26人大軍名單：

守門員：

比蘭華特（Alireza Beiranvand，泰克拉托）

賀辛尼（Hossein Hosseini，沙巴罕）

尼亞斯馬特（Payam Niazmand，柏斯波利斯）

後衛：

丹尼奧伊利（Danial Eiri，馬拉雲）

夏積沙菲（Ehsan Hajsafi，沙巴罕）

沙拿夏丹尼（Saleh Hardani，艾斯迪格拿）

賀森卡拿尼（Hossein Kanaani，柏斯波利斯）

哈利沙達（Shoja Khalilzadeh，泰克拉托）

米拿特穆咸馬迪（Milad Mohammadi，柏斯波利斯）

阿里尼馬特（Ali Nemati，富拿特）

列沙伊安（Ramin Rezaeian，富拿特）

中場：

謝斯米（Rouzbeh Cheshmi，艾斯迪格拿）

伊沙杜拉希（Saeid Ezatolahi，沙巴阿爾阿里）

加耶迪（Mehdi Ghayedi，阿爾納沙）

沙文高度斯（Saman Ghoddos，卡爾巴FC）

哥賓尼（Mohammad Ghorbani，阿爾華達）

查漢巴殊（Alireza Jahanbakhsh，丹達）

莫希比（Mohammad Mohebi，羅斯托夫）

列沙希尼亞（Amir Mohammad Razzaghinia，艾斯迪格拿）

托拉比（Mehdi Torabi，泰克拉托）

阿利亞尤沙菲（Aria Yousefi，沙巴罕）