世界盃分組｜G組比利時、埃及、伊朗、新西蘭球員名單及賽程（不斷更新）

2026年世界盃G組球隊，比利時、埃及、伊朗及新西蘭的26人名單及比賽賽程。
G組賽程：
6月16日 03:00 比利時 對 埃及
6月16日 09:00 伊朗 對 新西蘭
6月22日 03:00 比利時 對 伊朗
6月22日 09:00 新西蘭 對 埃及
6月27日 11:00 埃及 對 伊朗
6月27日 11:00 新西蘭 對 比利時
比利時26人大軍名單：
守門員：
泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois，皇家馬德里）
拿文斯（Senne Lammens，曼聯）
彭達斯（Mike Penders，斯特拉斯堡）
後衛：
卡斯泰尼（Timothy Castagne，富咸）
迪巴斯（Zeno Debast，士砵亭）
迪古柏（Maxim De Cuyper，白禮頓）
高尼迪溫達（Koni De Winter，AC米蘭）
麥捷尼（Brandon Mechele，布魯日）
梅尼亞（Thomas Meunier，里爾）
尼敦尼葛（Nathan Ngoy，里爾）
祖亞昆些斯（Joaquin Seys，布魯日）
艾法菲亞迪（Arthur Theate，法蘭克福）
中場：
奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne，拿玻里）
阿馬度奧拿拿（Amadou Onana，阿士東維拉）
尼高拉斯拉斯堅（Nicolas Raskin，格拉斯哥流浪）
泰利文斯（Youri Tielemans，阿士東維拉）
雲拿根（Hans Vanaken，布魯日）
韋素（Axel Witsel，基羅納）
前鋒：
基迪拿尼（Charles De Ketelaere，阿特蘭大）
謝利美杜古（Jeremy Doku，曼城）
費蘭迪斯柏度（Matias Fernandez-Pardo，里爾）
盧卡古（Romelu Lukaku，拿玻里）
盧克巴基奧（Dodi Lukebakio，賓菲加）
迪亞高莫連拿（Diego Moreira，斯特拉斯堡）
沙利麥卡斯（Alexis Saelemekars，AC米蘭）
李安度杜沙特（Leandro Trossard，阿仙奴）
埃及26人大軍名單：
守門員：
艾沙拿維（Mohamed El Shenawy，艾阿里）
蘇比亞（Mostafa Shobeir，艾阿里）
艾馬迪蘇利文（El-Mahdi Soliman，扎馬雷克）
穆罕默德艾拉（Mohamed Alaa，高納）
後衛：
穆罕默德漢尼（Mohamed Hani，艾阿里）
泰歷艾拉（Tarek Alaa，ZED）
咸迪法迪（Hamdy Fathy，艾華卡拉）
拉比亞（Rami Rabia，艾阿恩）
耶沙伊巴謙（Yasser Ibrahim，艾阿里）
艾杜麥古特（Hossam Abdelmaguid，扎馬雷克）
艾杜莫林（Mohamed Abdelmonem，尼斯）
科杜奧（Ahmed Fotouh，扎馬雷克）
卡廉哈菲斯（Karim Hafez，金字塔）
中場：
馬雲艾迪亞（Marwan Attia，艾阿里）
拿舒希（Mohanad Lasheen，金字塔）
拿比伊密特（Nabil Emad，艾拿積馬）
薩巴（Mahmoud Saber，ZED）
施素（Ahmed Zizo，艾阿里）
艾蘇亞（Emam Ashour，艾阿里）
穆斯達法薩高（Mostafa Ziko，金字塔）
馬密特查斯古特（Mahmoud Trezeguet，艾阿里）
阿杜爾（Ibrahim Adel，洛斯查蘭特）
凱森哈辛（Haissem Hassan，奧維多）
前鋒：
穆罕默德沙拿（Mohamed Salah，利物浦）
馬莫殊（Omar Marmoush，曼城）
艾杜卡廉（Hamza Abdelkarim，巴塞隆拿）
伊朗26人大軍名單：
守門員：
比蘭華特（Alireza Beiranvand，泰克拉托）
賀辛尼（Hossein Hosseini，沙巴罕）
尼亞斯馬特（Payam Niazmand，柏斯波利斯）
後衛：
丹尼奧伊利（Danial Eiri，馬拉雲）
夏積沙菲（Ehsan Hajsafi，沙巴罕）
沙拿夏丹尼（Saleh Hardani，艾斯迪格拿）
賀森卡拿尼（Hossein Kanaani，柏斯波利斯）
哈利沙達（Shoja Khalilzadeh，泰克拉托）
米拿特穆咸馬迪（Milad Mohammadi，柏斯波利斯）
阿里尼馬特（Ali Nemati，富拿特）
列沙伊安（Ramin Rezaeian，富拿特）
中場：
謝斯米（Rouzbeh Cheshmi，艾斯迪格拿）
伊沙杜拉希（Saeid Ezatolahi，沙巴阿爾阿里）
加耶迪（Mehdi Ghayedi，阿爾納沙）
沙文高度斯（Saman Ghoddos，卡爾巴FC）
哥賓尼（Mohammad Ghorbani，阿爾華達）
查漢巴殊（Alireza Jahanbakhsh，丹達）
莫希比（Mohammad Mohebi，羅斯托夫）
列沙希尼亞（Amir Mohammad Razzaghinia，艾斯迪格拿）
托拉比（Mehdi Torabi，泰克拉托）
阿利亞尤沙菲（Aria Yousefi，沙巴罕）
前鋒：
阿里保亞（Ali Alipour，柏斯波利斯）
達加希（Dennis Dargahi，標準列治）
賀森沙達（Amirhossein Hosseinzadeh，泰克拉托）
泰尼米（Mehdi Taremi，奧林比亞高斯）
莫漢路古（Shahriar Moghanlou，卡爾巴FC）
新西蘭26人大軍名單：
守門員：
哥甘比（Max Crocombe，米禾爾）
阿歷斯普臣（Alex Paulsen，列治亞格但斯克）
米高禾特（Michael Woud，奧克蘭FC）
後衛：
添派尼（Tim Payne，威靈頓鳳凰）
迪維利斯（Francis De Vries，奧克蘭FC）
泰拿邊頓（Tyler Bindon，諾定咸森林）
保沙爾（Michael Boxall，明尼蘇達聯）
利柏拉圖卡卡斯（Liberato Cacace，域斯咸）
派積勒卡（Nando Pijnaker，奧克蘭FC）
芬恩蘇文（Finn Surman，波特蘭伐木者）
哥蘭艾利洛（Callan Elliot，奧克蘭FC）
湯美史密夫（Tommy Smith，布倫特里）
中場：
祖比爾（Joe Bell，維京）
史達文歷（Marko Stamenic，史雲斯）
阿歷士魯化（Alex Rufer，威靈頓鳳凰）
賴恩湯馬士（Ryan Thomas，施禾利）
拉治蘭拜連斯（Lachlan Bayliss。紐卡素噴射機）
前鋒：
加巴特（Matt Garbett，彼德堡）
基斯活特（Chris Wood，諾定咸森林）
沙比特辛格（Sarpreet Singh，威靈頓鳳凰）
艾利積斯（Eli Just，馬瑟韋爾）
巴巴路西斯（Kosta Barbarouses，西悉尼流浪者）
賓華尼（Ben Waine，維爾港）
賓奧特（Ben Old，聖伊天）
麥高華特（Callum McCowatt，錫爾克堡）
謝斯蘭度爾（Jesse Randall，奧克蘭FC）