雲班耶馬（Victor Wembanyama）今場5犯之下取得22分7個籃板，3分射手尚柏尼（Julian Champagnie）關鍵時間建功，取得20分，另有5名隊友取得雙位數得分，全隊3分命中率43%。至於雷霆在主將謝倫威廉士（Jalen Williams）缺陣下，常規賽MVP基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟入35分，卡臣華萊士（Cason Wallace）17分為雷霆第2高，然而賀姆根（Chet Holmgren）失準只得4分。

NBA季後賽西岸決賽第7場，聖安東尼奧馬刺作客以111:103擊敗奧克拉荷馬城雷霆，令對方衛冕失敗。馬刺將在總決賽鬥紐約人，重演1999年戲碼。

雲班耶馬全票當選西岸決賽MVP，22歲的他賽後擁抱隊友流下快樂淚︰「這種感覺難以表達，非常有力。」「斑馬哥」稱總決賽目標只有冠軍︰「還有4場（勝仗），仍未完結。」

NBA總決賽6月4日上演G1

NBA自2018年金州勇士後，近年都沒有球隊可以衛冕。馬刺與紐約人事隔27年再於總決賽會師，總決賽第一戰在6月4日上午由馬刺主場舉行。