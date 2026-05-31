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體育
出版：2026-May-31 12:34
更新：2026-May-31 12:34

NBA季後賽｜馬刺G7挫雷霆 總決賽與紐約人複製27年前戲碼

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雲班耶馬（Victor Wembanyama）全票當選西岸決賽MVP（美聯社）

雲班耶馬（Victor Wembanyama）全票當選西岸決賽MVP（美聯社）

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NBA季後賽西岸決賽第7場，聖安東尼奧馬刺作客以111︰103擊敗奧克拉荷馬城雷霆，令對方衛冕失敗。馬刺將在總決賽鬥紐約人，重演1999年戲碼。

雲班耶馬全票當選西岸決賽MVP

雲班耶馬（Victor Wembanyama）今場5犯之下取得22分7個籃板，三分射手尚柏尼（Julian Champagnie）關鍵時間建功，取得20分，另有5名隊友取得雙位數得分，全隊三分命中率43%。至於雷霆在主將謝倫威廉士（Jalen Williams）缺陣下，常規賽MVP基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟入35分，華萊士17分為雷霆第2高，然而賀姆根（Chet Holmgren）失準只得4分。

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馬刺中鋒干歷（Luke Kornet）關鍵封阻赫頓史丹（Isaiah Hartenstein）上籃。（路透社） 馬刺在西岸決賽第7場作客擊敗雷霆，阻止對方衛冕（AP） 馬刺在西岸決賽第7場作客擊敗雷霆，阻止對方衛冕（AP） 馬刺在西岸決賽第7場作客擊敗雷霆，阻止對方衛冕（AP） 馬刺在西岸決賽第7場作客擊敗雷霆，阻止對方衛冕（AP） 馬刺在西岸決賽第7場作客擊敗雷霆，阻止對方衛冕（AP） 馬刺在西岸決賽第7場作客擊敗雷霆，阻止對方衛冕（AP） 雲班耶馬（Victor Wembanyama）今場5犯之下取得22分7個籃板（美聯社） 馬刺在西岸決賽第7場作客擊敗雷霆，阻止對方衛冕（AP） 馬刺中鋒干歷（Luke Kornet）關鍵封阻赫頓史丹（Isaiah Hartenstein）上籃。（AP） 常規賽MVP基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟入35分 雲班耶馬（Victor Wembanyama）在擊敗雷霆後流下男兒淚（美聯社） 雲班耶馬（Victor Wembanyama）在擊敗雷霆後流下男兒淚（美聯社） 雲班耶馬（Victor Wembanyama）今場5犯之下取得22分7個籃板（美聯社）

雲班耶馬（Victor Wembanyama）全票當選西岸決賽MVP，22歲的他賽後擁抱隊友流下快樂淚︰「這種感覺難以表達，非常有力。」「斑馬哥」稱總決賽目標只有冠軍︰「還有4場（勝仗），仍未完結。」

NBA總決賽6月4日上演G1

NBA自2018年金州勇士後，近年都沒有球隊可以衛冕。馬刺與紐約人事隔27年再於總決賽會師，總決賽第一戰在6月4日上午由馬刺主場舉行。

NBA總決賽2026賽程

  • G1︰6月4日 馬刺對紐約人

  • G2︰6月6日 馬刺對紐約人

  • G3︰6月9日 紐約人對馬刺

  • G4︰6月11日 紐約人對馬刺

  • G5︰6月14日 馬刺對紐約人#

  • G6︰6月17日 紐約人對馬刺#

  • G5︰6月20日 馬刺對紐約人#

#如有需要

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