世界盃分組｜H組西班牙、烏拉圭、佛得角、沙特阿拉伯球員名單及賽程（不斷更新）

2026年世界盃H組球隊，西班牙、烏拉圭、佛得角及沙特阿拉伯的26人名單及比賽賽程。 H組賽程：

6月16日 00:00 西班牙 對 佛得角

6月16日 06:00 沙特阿拉伯 對 烏拉圭

6月22日 00:00 西班牙 對 沙特阿拉伯

6月22日 06:00 烏拉圭 對 佛得角

6月27日 08:00 佛得角 對 沙特阿拉伯

6月27日 08:00 烏拉圭 對 西班牙

西班牙26人大軍名單： 守門員：

烏尼西蒙（Unai Simon，畢爾包）

大衛拉耶（David Raya，阿仙奴）

祖安加西亞（Joan Garcia，巴塞隆拿） 後衛：

馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente，馬德里體育會）

馬克佩比爾（Marc Pubill，馬德里體育會）

柏度樸路（Pedro Porro，熱刺）

拿樸迪（Aymeric Laporte，畢爾包）

艾利加西亞（Eric Garcia，巴塞隆拿）

古巴斯（Pau Cubarsi，巴塞隆拿）

古古列拿（Marc Cucurella，車路士）

阿歷斯基莫度（Alejandro Grimaldo，利華古遜） 中場：

洛迪卡斯簡迪（Rodri，曼城）

蘇比文迪（Martin Zubimendi，阿仙奴）

米基爾馬連奴（Mikel Merino，阿仙奴）

柏迪（Pedri，巴塞隆拿）

加維（Gavi，巴塞隆拿）

法比安彭拿（Fabian Ruiz，巴黎聖日耳門）

阿歷斯巴爾拿（Alex Baena，馬德里體育會）

前鋒：

耶利米賓奴（Yeremy Pino，水晶宮）

域陀蒙路斯（Victor Munoz，奧沙辛拿）

奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal，皇家蘇斯達）

費倫托利斯（Ferran Torres，巴塞隆拿）

耶馬爾（Lamine Yamal，巴塞隆拿）

丹尼爾奧莫（Dani Olmo，巴塞隆拿）

尼高威廉斯（Nico Williams，畢爾包）

保查艾利斯亞斯（Borja Iglesias，切爾達）

烏拉圭26人大軍名單： 守門員：

沙治奧洛捷（Sergio Rochet，國際體育會）

麥斯利拿（Fernando Muslera，加拉塔沙雷）

辛迪亞高美尼（Santiago Mele，青年體育會） 後衛：

古利姆華利拿（Guillermo Varela，法林明高）

朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo，巴塞隆拿）

荷西基文尼斯（Jose Maria Gimenez，馬德里體育會）

辛迪亞高般奴（Santiago Bueno，狼隊）

施巴斯坦卡沙利斯（Sebastian Caceres，CF阿美利加）

馬泰斯奧利華拉（Mathias Olivera，拿玻里）

祖亞昆比基雷斯（Joaquin Piquerez，彭美拉斯）

馬迪亞斯雲拿（Matias Vina，河床） 中場：

曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte，曼聯）

艾美利安奴馬天尼斯（Emiliano Martinez，彭美拉斯）

賓坦古亞（Rodrigo Bentancur，熱刺）

費特歷高華維迪（Federico Valverde，皇家馬德里）

奧古斯甸簡奴比奧（Agustin Canobbio，富明尼斯）

祖安沙拿比亞（Juan Manuel Sanabria，皇家鹽湖城）

迪阿拉斯卡達（Giorgian de Arrascaeta，法林明高）

尼高拉迪拉告魯斯（Nicolas de la Cruz，法林明高）

洛迪高沙拉薩（Rodrigo Zalazar，布拉加）

法根度柏利斯查（Facundo Pellistri，彭拿典奈高斯）

麥斯阿拿奧祖（Maximiliano Araujo，士砵亭）

保羅洛迪古斯（Brian Rodriguez，CF阿美利加）

前鋒：

洛迪高阿古利（Rodrigo Aguirre，堤格雷斯）

費特歷高韋拿斯（Federico Vinas，奧維多）

達雲紐尼斯（Darwin Nunez，希拉爾）

佛得角26人大軍名單： 守門員：

禾仙夏（Vozinha，查維斯）

馬斯奧羅沙（Marcio Rosa，蒙塔納）

卡路士杜斯山度士（CJ dos Santos，聖地牙哥FC） 後衛：

波基斯（Diney Borges，艾巴塔）

西尼卡比爾（Sidny Cabral，賓菲加）

盧根哥斯達（Logan Costa，維拉利爾）

史堤芬摩里拉（Steven Moreira，哥倫布機員）

華拿賓拿（Wagner Pina，特拉布宗）

祖奧保羅（Joao Paulo Fernandes，布加勒斯特星隊）

羅拔圖盧比鄞（Roberto 'Pico' Lopes，沙姆洛克流浪）

奇雲皮利斯（Kelvin Pires，施拿祖基）

史杜比拉（Ianique 'Stopira' Tavares，杜連斯） 中場：

艾簡祖（Telmo Arcanjo，甘馬雷斯）

拉魯斯杜亞迪（Laros Duarte，普斯卡斯學院）

迪萊杜亞迪（Deroy Duarte，盧多格德斯）

謝美路蒙迪路（Jamiro Monteiro，施禾利）

奇雲賓拿（Kevin Pina，卡斯洛達）

恩歷克施美度（Yannick Semedo，法倫斯）

前鋒：

比治摩奧（Gilson Benchimol，阿克隆陶爾亞蒂）

祖雲尼卡比爾（Jovane Cabral，艾馬多拉）

紐奴達哥斯達（Nuno da Costa，巴沙克舒希）

達朗利華文圖（Dailon Livramento，AC卡薩比亞）

賴恩文迪斯（Ryan Mendes，伊格德爾）

加利洛迪古斯（Garry Rodrigues，阿波羅利馬素）

韋利施美度（Willy Semedo，奧摩尼亞）

希利奧華利拉（Helio Varela，特拉維夫馬卡比）

沙特阿拉伯26人大軍名單： 守門員：

艾奧華斯（Mohammed Al Owais，艾奧拉）

艾阿基迪（Nawaf Al Aqidi，艾納斯）

阿密特艾卡沙（Ahmed Al Kassar，艾卡迪沙） 後衛：

鴨都拉艾安利（Abdulelah Al Amri，艾納斯）

譚巴迪（Hassan Tambakti，希拉爾）

捷特泰基利（Jehad Thikri，艾卡迪沙）

拉查米（Ali Lajami，希拉爾）

卡迪殊（Hassan Kadesh，伊蒂哈德）

艾布杜哈密（Saud Abdulhamid，朗斯）

艾沙馬特（Mohammed Abu Al Shamat，艾卡迪沙）

米查斯（Ali Majrashi，吉達艾阿里）

艾哈比（Moteb Al Harbi，希拉爾）

布斯賀（Nawaf Boushal，艾納斯）

蘇坦艾加南（Sultan Al-Ghannam，艾納斯）

中場：

穆罕默簡奴（Mohammed Kanno，希拉爾）

艾哈巴利（Abdullah Al Khaibari，艾納斯）

艾祖漢尼（Ziyad Al Johani，吉達艾阿里）

拿沙亞艾杜沙利（Nasser Al Dawsari，希拉爾）

艾祖維（Musab Al Juwayr，艾卡迪沙）

艾哈積（Alaa Al Hajji，尼奧姆SC）

沙林艾杜沙利（Salem Al Dawsari，希拉爾）

哈列特艾加南（Khalid Al Ghannam，伊蒂法克）

艾曼耶也（Ayman Yahya，艾納斯） 前鋒：

艾布拉簡（Firas Al Buraikan，吉達艾阿里）

沙拉艾舒希（Saleh Al Shehri，伊蒂哈德）

艾咸丹（Abdullah Al Hamdan，艾納斯）