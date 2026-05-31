前西班牙國腳伊拿拉文迪膺香港足球先生　足總解釋女子隊未參加東亞盃原因

香港足球先生頒獎禮今日（31日）在灣仔會議展覽中心舉行，前西班牙國腳的伊拿拉文迪獲選為香港足球先生。另外就網上有關於香港女子代表隊未參加東亞足球錦標賽的外圍賽，足總總幹事張炎有解釋是因為東亞足協的賽程太遲，令香港隊已另有安排。
足總今晚在會展舉行年度頒獎禮，傑志的前西班牙國腳伊拿拉文迪當選為最佳11人以及香港足球先生，36歲的伊拿拉文迪在今季加盟傑志，為球隊重奪港超聯的冠軍，他特別感謝太太願意前來香港生活，讓他可以取得這些殊榮。而傑志中堅的甘志健，獲得最佳年青球員以及最佳11人的後衛獎項。其他得獎者，包括40歲的巴西入籍門將保羅，他當選為最佳11人的守門員，以及與理文的陳嘉豪分享金手套獎。
另外，東亞足協在日前公布新一屆東亞盃的外圍賽賽程，然而香港未有參與，網民質疑東亞盃對香港來說已經是一項重要的賽事。足總總幹事張炎有回應表示，指足總早在賽程公布前已落實與斐濟的友賽，故此在東亞足協突然宣布之後，曾與教練方面商討，最後決定維持原有行程，他指退出也是無可奈何。而他確定香港隊將會參與9月的亞運，而港隊名單大致已定，等待教練的公布。
2025至26年度香港足球明星選舉獎項
香港足球先生：伊拿拉文迪（傑志）
最佳教練：卡迪朗（傑志）
最佳11人：保羅（東區）、加比爾（大埔）、韋法頓（大埔）、杜素諾夫（理文）、甘智健（傑志）、伊拿拉文迪（傑志）、陳俊樂（傑志）、神田夢實（傑志）、格蘭特（高力北區）、大久保優（東方）、艾華頓（理文）
最佳年青球員：甘智健（傑志）、李樂謙（大埔）
最受球迷歡迎球星：加比爾（大埔）
球員之星：格蘭特（高力北區）
最佳港隊球員：陳晉一（上海申花）
港超聯神射手：大久保優（東方）
港超聯金手套：保羅（東區）、陳嘉豪（理文）