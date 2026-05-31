前西班牙國腳伊拿拉文迪膺香港足球先生　足總解釋女子隊未參加東亞盃原因

香港足球先生頒獎禮今日（31日）在灣仔會議展覽中心舉行，前西班牙國腳的伊拿拉文迪獲選為香港足球先生。另外就網上有關於香港女子代表隊未參加東亞足球錦標賽的外圍賽，足總總幹事張炎有解釋是因為東亞足協的賽程太遲，令香港隊已另有安排。

足總今晚在會展舉行年度頒獎禮，傑志的前西班牙國腳伊拿拉文迪當選為最佳11人以及香港足球先生，36歲的伊拿拉文迪在今季加盟傑志，為球隊重奪港超聯的冠軍，他特別感謝太太願意前來香港生活，讓他可以取得這些殊榮。而傑志中堅的甘志健，獲得最佳年青球員以及最佳11人的後衛獎項。其他得獎者，包括40歲的巴西入籍門將保羅，他當選為最佳11人的守門員，以及與理文的陳嘉豪分享金手套獎。