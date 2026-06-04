世界盃分組｜I組法國、伊拉克、挪威、塞內加爾球員名單及賽程（不斷更新）

2026年世界盃I組球隊，法國、伊拉克、挪威及塞內加爾的26人名單及比賽賽程。 I組賽程：

6月17日 03:00 法國 對 塞內加爾

6月17日 06:00 伊拉克 對 挪威

6月23日 05:00 法國 對 伊拉克

6月23日 08:00 挪威 對 塞內加爾

6月27日 03:00 挪威 對 法國

6月27日 03:00 塞內加爾 對 伊拉克

法國26人大軍名單： 守門員：

邁治蘭（Mike Maignan，AC米蘭）

羅賓列斯亞（Robin Risser，朗斯）

拜斯森巴（Brice Samba，雷恩） 後衛：

盧卡斯迪治尼（Lucas Digne，阿士東維拉）

馬路古斯圖（Malo Gusto，車路士）

盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez，巴黎聖日耳門）

迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez，希拉爾）

伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate，利物浦）

麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix，水晶宮）

祖利斯古迪（Jules Kounde，巴塞隆拿）

威廉沙列巴（William Saliba，阿仙奴）

烏柏美卡奴（Dayot Upamecano，拜仁慕尼黑） 中場：

尼高路簡迪（N'Golo Kante，費倫巴治）

古亞迪奧干尼（Manu Kone，羅馬）

拉比奧特（Adrien Rabiot，AC米蘭）

曹亞文尼（Aurelien Tchouameni，皇家馬德里）

薩伊艾美利（Warren Zaire-Emery，巴黎聖日耳門）

前鋒：

艾利奧捷（Maghnes Akliouche，摩納哥）

巴特利巴高拿（Bradley Barcola，巴黎聖日耳門）

卓基（Rayan Cherki，曼城）

奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele，巴黎聖日耳門）

迪斯亞杜伊（Desire Doue，巴黎聖日耳門）

米高奧利斯（Michael Olise，拜仁慕尼黑）

基利安麥巴比（Kylian Mbappe，皇家馬德里）

桑馬迪達（Jean-Phillipe Mateta，水晶宮）

馬古斯杜林（Marcus Thuram，國際米蘭）

伊拉克26人大軍名單： 守門員：

法哈泰利比（Fahad Talib，塔拉巴）

謝拉侯辛（Jalal Hassan，艾祖拉）

阿密特巴斯（Ahmed Basil，SC艾索達） 後衛：

侯辛阿里（Hussein Ali，沙斯辛）

曼拿夫尤利斯（Manaf Younis，SC艾索達）

耶哈也（Ahmed Yahya，SC艾索達）

沙亞當（Mustafa Saadoon，SC艾索達）

達斯恩（Zaid Tahseen，柏克塔哥）

蘇拉卡（Rebin Sulaka，泰港）

哈舒謙（Akam Hashim，艾祖拉）

多斯基（Merchas Doski，柏辛域陀利亞）

薩特伊斯姆（Zaid Ismail，塔拉巴）

法蘭斯普杜斯（Frans Putros，萬隆） 中場：

艾阿馬利（Amir Al-Ammari，克拉科維亞）

耶高比（Kevin Yakob，阿侯斯）

施丹伊基巴（Zidane Iqbal，烏德勒支）

艾馬舒亞（Aimar Sher，薩普斯堡）

伊巴謙巴耶殊（Ibrahim Bayesh，艾迪哈夫拉）

阿密特卡森（Ahmed Qasem，拿舒維爾）

尤斯夫阿耶（Youssef Amyn，AEK拉亞拿卡）

馬高法積（Marko Farji，威尼斯）

前鋒：

阿里查森（Ali Jassim，艾拿積馬）

艾哈馬迪（Ali Al-Hamadi，盧頓）

阿里尤斯夫（Ali Yousef，塔拉巴）

艾耶敏侯辛（Aymen Hussein，艾卡瑪）

穆罕納特阿里（Mohanad Ali，迪巴SC）

挪威26人大軍名單： 守門員：

利蘭（Orjan Haskjold Nyland，西維爾）

沙爾域克（Egil Selvik，屈福特）

鄧域克（Sander Tangvik，漢堡） 後衛：

基斯杜化艾查（Kristoffer Vassbakk Ajer，賓福特）

費特歷比祖簡（Fredrik Bjorkan，波杜基林特）

軒歷科真拿（Henrik Falchener，維京）

蘭加斯（Sondre Langas，打比郡）

希格甘（Torbjorn Heggem，博洛尼亞）

馬古斯柏達臣（Marcus Holmgren Pedersen，拖連奴）

拉亞臣（Julian Ryerson，多蒙特）

大衛禾菲（David Moller Wolfe，狼隊）

奧斯迪格（Leo Ostigard，熱拿亞） 中場：

菲路阿斯加特（Thelonious Aasgaard，格拉斯哥流浪）

奧斯尼斯（Fredrik Aursnes，賓菲加）

柏德列貝治（Patrick Berg，波杜基林特）

辛達貝治（Sander Berge，富咸）

波普（Oscar Bobb，富咸）

贊斯侯桐（Jens Petter Hauge，波杜基林特）

安東尼奧努沙（Antonio Nusa，RB萊比錫）

舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup，賓菲加）

科斯比（Morten Thorsby，克雷莫納）

基斯甸科斯特維特（Kristian Thorstvedt，薩斯索羅）

馬田奧迪加特（Martin Odegaard，阿仙奴)

前鋒：

艾寧夏蘭特（Erling Haaland，曼城）

佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen，水晶宮）

阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth，馬德里體育會）

塞內加爾26人大軍名單： 守門員：

伊度亞文迪（Edouard Mendy，吉達艾阿里）

摩利迪奧（Mory Diaw，勒哈弗爾）

耶雲迪奧夫（Yehvann Diouf，尼斯） 後衛：

高列巴尼（Kalidou Koulibaly，希拉爾）

錫克（Abdoulaye Seck，海法馬卡比）

尼亞希迪（Moussa Niakhate，里昂）

伊斯姆積及斯（Ismail Jakobs，加拉塔沙雷）

馬馬度沙亞（Mamadou Sarr，車路士）

安東尼文迪（Antoine Mendy，尼斯）

馬歷迪奧夫（El Hadji Malick Diouf，韋斯咸）

卡賓迪亞達（Krepin Diatta，摩納哥） 中場：

伊祖沙古爾（Idrissa Gana Gueye，愛華頓）

柏比沙亞（Pape Matar Sarr，熱刺）

柏夫施斯（Pathe Ciss，華歷簡奴）

柏比古爾（Pape Gueye，維拉利爾）

拉明卡馬拉（Lamine Camara，摩納哥）

哈比迪亞拉（Habib Diarra，新特蘭）

巴拉尼戴耶（Bara Sapoko Ndiaye，拜仁慕尼黑）

前鋒：

沙迪奧文尼（Sadio Mane，艾納斯）

班巴迪安（Bamba Dieng，羅連安特）

尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson，拜仁慕尼黑）

伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye，愛華頓）

伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr，水晶宮）

捷利夫尼戴耶（Cherif Ndiaye，薩姆松）

伊巴謙麥巴耶（Ibrahim Mbaye，巴黎聖日耳門）

阿辛尼迪亞奧（Assane Diao，科木）