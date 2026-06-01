世界盃｜B組戰力 加拿大要做爭氣東道主

賽事主辦國之一加拿大，繼上屆卡塔爾後，被視為另一最弱東道主；他們要在分組賽突圍而出，要靠主場聲勢踢出爭氣波。
世界排名30位的加拿大，足球水平近年有所提升，將第3次出戰決賽周，之前兩次分組賽全敗，今屈可靠主場再提升戰力。隊中效力拜仁慕尼黑的後衛艾方素戴維斯(Alphonso Davies)，在歐聯4強戰拉傷腿筋，預計首場分組賽對波斯尼亞要缺陣。主帥馬殊(Marsch)重用祖雲達斯前鋒莊拿芬大衛(Jonathan David)作攻擊重心，目標首爭一場歷史性小組勝利，增晉級32強機會。
世界排名19位的瑞士，已連續3屆踢入16強，教練耶堅(Yakin)倚重新特蘭「通天老倌」格列沙加(Granit Xhaka)，望在淘汰賽更上層樓。中場線還有弗賴堡全能戰士文森比(Manzambi)，這支歐洲黑馬雖乏星味，但勝在實際。分組賽程安排有利，首鬥卡塔爾，次仗對波斯尼亞更似格食格，最後才遇上加拿大，冀今次走得更遠。
世界排名65位的波斯尼亞，附加賽踢走意大利便知未可輕視，國寶射手迪斯高(Dzeko)續是爭勝本錢，奈何年屆40，面對中北美洲酷熱天氣，體力大考驗。波軍分組賽先遇上加拿大，兩軍均踢較直接足球硬碰硬。波軍年輕球員包括燕豪芬中場巴積拉克達列域(Bajraktarevic)能否為球隊增添活力或成出線關鍵。
世界排名55位的亞洲盃冠軍卡塔爾，上屆主場3戰全敗，今屆首度憑外圍賽成績，第2次晉身決賽周。除倚重前亞洲足球先生阿菲夫(Arfif)外，教練盧柏迪利(Lopetegui)領軍經驗豐富可加分，可惜首戰便遇瑞士，只能期望盡快入局，先搶史上決賽周第1分。
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