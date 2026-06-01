世界盃｜B組戰力 加拿大要做爭氣東道主

賽事主辦國之一加拿大，繼上屆卡塔爾後，被視為另一最弱東道主；他們要在分組賽突圍而出，要靠主場聲勢踢出爭氣波。

世界排名30位的加拿大，足球水平近年有所提升，將第3次出戰決賽周，之前兩次分組賽全敗，今屈可靠主場再提升戰力。隊中效力拜仁慕尼黑的後衛艾方素戴維斯(Alphonso Davies)，在歐聯4強戰拉傷腿筋，預計首場分組賽對波斯尼亞要缺陣。主帥馬殊(Marsch)重用祖雲達斯前鋒莊拿芬大衛(Jonathan David)作攻擊重心，目標首爭一場歷史性小組勝利，增晉級32強機會。