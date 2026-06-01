世界盃｜A組戰力 墨國主場鶴立雞群

墨西哥擁主場誓破「16強魔咒」！該國自1994年開始，連續7屆16強止步，上屆更分組賽畢業；今佔天時地利人和，同組對手非強，如鶴立雞群，有望走得更遠，起碼晉身次圈應沒難度。

世界排名15位的墨西哥備戰充足，頻頻友賽戰績不俗，並針對分組賽對手，跟歐、非隊伍拍跳，全力爭小組首名出線，藉此於32強及16強留在墨西哥城比賽。

教練艾基利(Aguirre)暫選球員中，以超新星、17歲的基拔圖摩拿(Gilberto Mora)最受關注，一眾外流經驗戰將包括兩大鋒將「老占」魯爾占美利斯(Raul Jimenez)及辛迪亞高占美利斯(Santiago Jimenez)，還有門將奧祖亞(Ochoa)當然亦具分量。球隊揭幕戰先遇同組最弱的南非，務必先響頭炮。