世界盃｜A組戰力 墨國主場鶴立雞群

墨西哥擁主場誓破「16強魔咒」！該國自1994年開始，連續7屆16強止步，上屆更分組賽畢業；今佔天時地利人和，同組對手非強，如鶴立雞群，有望走得更遠，起碼晉身次圈應沒難度。
世界排名15位的墨西哥備戰充足，頻頻友賽戰績不俗，並針對分組賽對手，跟歐、非隊伍拍跳，全力爭小組首名出線，藉此於32強及16強留在墨西哥城比賽。
教練艾基利(Aguirre)暫選球員中，以超新星、17歲的基拔圖摩拿(Gilberto Mora)最受關注，一眾外流經驗戰將包括兩大鋒將「老占」魯爾占美利斯(Raul Jimenez)及辛迪亞高占美利斯(Santiago Jimenez)，還有門將奧祖亞(Ochoa)當然亦具分量。球隊揭幕戰先遇同組最弱的南非，務必先響頭炮。
孫興民繼續領軍「太極虎」
世界排名25位的南韓，來到世盃總回想2002年殿軍的最佳成績。今屆著重一批外流球星，但老大哥孫興民在美職狀態低迷，巴黎聖日耳門中場李康仁長期後備，要助「太極虎」打爭氣波難度不小，分組首戰即要對捷克，要抵擋歐洲隊進攻不易。
世界排名41位的捷克，對上一次躋身決賽周已是20年前，東歐球員擁有的身體強度及對抗性是必殺技，像前鋒柏德列舒希克(Patrik Schick)及效力韋斯咸隊長湯馬士蘇錫克(Tomas Soucek)，這種強大的身體對抗能力，是他們力爭打入次圈的殺著。
世界排名60位的南非，對上次一次出席決賽周已是2010年主辦時，賽前備戰針對揭幕戰，兩度約戰巴拿馬卻不勝。由比利時籍教頭布斯(Broos)領軍，「非洲男孩」以整體機動踢法為主，外圍賽15個入球，由12名球員分擔；球隊戰力平均，並以中場莫高拿(Mokoena)為重心球員，意圖製造驚喜。
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊