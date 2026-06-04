世界盃分組｜J組阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦球員名單及賽程（不斷更新）

2026年世界盃J組球隊，阿根廷、阿爾及利亞、奧地利及約旦的26人名單及比賽賽程。 J組賽程：

6月17日 09:00 阿根廷 對 阿爾及利亞

6月17日 12:00 奧地利 對 約旦

6月23日 01:00 阿根廷 對 奧地利

6月23日 11:00 約旦 對 阿爾及利亞

6月28日 10:00 阿爾及利亞 對 奧地利

6月28日 10:00 約旦 對 阿根廷

阿根廷26人大軍名單： 守門員：

祖安梅素（Juan Musso，馬德里體育會）

魯利（Geronimo Rulli，馬賽）

達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez，阿士東維拉） 後衛：

李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi，馬賽）

達利亞費高（Nicolas Tagliafico，里昂）

干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel，河床）

利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez，曼聯）

基斯甸羅美路（Cristian Romero，熱刺）

奧達文迪（Nicolas Otamendi，賓菲加）

法根度麥甸拿（Facundo Medina，馬賽）

拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina，馬德里體育會） 中場：

柏利迪斯（Leandro Paredes，河床）

迪保羅（Rodrigo de Paul，國際邁亞密）

華倫天巴高（Valentin Barco，斯特拉斯堡）

盧斯素（Giovani lo Celso，貝迪斯）

艾斯基柏拉斯奧斯（Ezequiel Palacios，利華古遜）

阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister，利物浦）

安素費南迪斯（Enzo Fernandez，車路士）

前鋒：

祖利安艾華利斯（Julian Alvarez，馬德里體育會）

美斯（Lionel Messi，國際邁亞密）

尼高拉斯干沙利斯（Nicolas Gonzalez，馬德里體育會）

泰亞高艾美達（Thiago Almada，馬德里體育會）

基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone，馬德里體育會）

歷高柏斯（Nico Paz，科木）

荷西盧比斯（Jose Manuel Lopez，彭美拉斯）

拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez，國際米蘭）

阿爾及利亞26人大軍名單： 守門員：

賓保特（Oussama ​Benbot，USM阿爾及爾）

馬斯迪爾（Melvin Masstil，尼奈斯）

盧卡施丹（Luca Zidane，CF格蘭納達） 後衛：

艾舒拉夫阿巴達（Achraf Abada，USM阿爾及爾）

艾洛利（Rayan Ait-Nouri，曼城）

比拉特（Zinedine Belaid，卡比爾）

拉菲克貝加利（Rafik ⁠Belghali，維羅納）

賓施拜尼（Ramy Bensebaini，多蒙特）

捷古爾（Samir Chergui，巴黎FC）

夏特贊（Jaouen Hadjam，年青人）

艾沙文迪（Aissa ⁠Mandi，里爾）

穆罕默德杜加爾（Mohamed Amine Tougai，艾斯柏蘭斯） 中場：

艾奧亞（Houssem Aouar，伊蒂哈德）

賓達納（Nabil Bentaleb，里爾）

布達奧爾（Hicham Boudaoui，尼斯）

法利斯查爾比（Fares Chaibi，法蘭克福）

伊巴謙馬薩（Ibrahim Maza，利華古遜）

迪查奧爾（Yassine ‌Titraoui，查內爾）

沙盧基（Ramiz Zerrouki，川迪）

前鋒：

穆罕默德艾穆拉（Mohamed Amine Amoura，禾夫斯堡）

賓保亞利（Nadir Benbouali，吉奧利）

保賓拿（Adil Boulbina，艾杜哈尼）

基迪謝美斯（Fares Ghedjemis，費辛隆尼）

高爾尼（Amine Gouiri，馬賽）

馬列斯（Riyad Mahrez，吉達艾阿里）

夏積穆沙（Anis Hadj Moussa，飛燕諾）

奧地利26人大軍名單： 守門員：

彭特斯（Patrick Pentz，邦比）

阿歷山大舒拉加（Alexander Schlager，薩爾斯堡紅牛）

韋治利（Florian Wiegele，柏辛域陀利亞） 後衛：

艾芬格魯巴（David Affengruber，艾爾切）

阿拉巴（David Alaba，皇家馬德里）

奇雲丹素（Kevin Danso，熱刺）

馬高費特（Marco Friedl，雲達不萊梅）

菲臘連赫特（Philipp Lienhart，弗賴堡）

菲臘麥韋尼（Phillipp Mwene，緬恩斯）

史堤芬普舒（Stefan Posch，緬恩斯）

阿歷山大柏拉斯（Alexander Prass，賀芬咸）

施禾保達（Michael Svoboda，威尼斯） 中場：

包姆加特拿（Christoph Baumgartner，RB萊比錫）

卓胡安美卡（Carney Chukwuemeka，多蒙特）

基列斯治（Florian Grillitsch，布拉加）

干拉特賴馬（Konrad Laimer，拜仁慕尼黑）

沙比薩（Marcel Sabitzer，多蒙特）

舒拉加（Xaver Schlager，RB萊比錫）

羅曼奴舒密特（Romano Schmid，雲達不萊梅）

阿歷辛度舒賀夫（Alessandro Schopf，禾夫斯貝加）

尼古拉斯施華特（Nicolas Seiwald，RB萊比錫）

保羅雲拿（Paul Wanner，PSV燕豪芬）

柏德列溫馬（Patrick Wimmer，禾夫斯堡）

前鋒：

阿拿奧杜域（Marko Arnautovic，貝爾格萊德紅星）

基哥列舒治Michael Gregoritsch，奧格斯堡）

沙沙卡拉積錫（Sasa Kalajdzic，寧斯）

約旦26人大軍名單： 守門員：

阿布拉利亞（Yazeed Abulaila，艾侯塞因伊比）

鴨都拉艾法賀尼（Abdullah Al-Fakhouri，艾華達）

諾亞阿迪亞（Noor Bani Attiah，艾費薩里安曼） 後衝：

鴨都拉尼斯比（Abdallah Nasib，艾祖拉）

哈達德（Ehsan Haddad，艾侯塞因伊比）

艾羅辛（Saed Al-Rosan，艾侯塞因伊比）

沙林奧拜迪（Saleem Obaid，艾侯塞因伊比）

耶辛艾阿拉比（Yazan Al-Arab，FC首爾）

阿布亞蘭迪（Mohammad Abualnadi，雪蘭莪）

阿布達哈（Husam Abu Dahab，艾費薩里安曼）

巴拿維（Anas Banawi，艾費薩里安曼）

阿布達哈（Mohannad Abu Taha，空軍體育會）

阿布哈舒伊舒（Mohammad Abu Hasheesh，艾卡瑪）

中場：

艾拉華達（Noor Al-Rawabdeh，雪蘭莪）

艾拉舒丹（Nizar Al-Rashdan，卡塔爾SC）

伊巴謙沙亞達（Ibrahim Saadeh，艾卡瑪）

拉查伊艾耶特（Rajaei Ayed，艾侯塞因伊比）

馬穆特艾馬迪（Mahmoud Al-Mardi，艾侯塞因伊比）

查姆斯（Amer Jamous，艾祖拉）

艾達活特（Mohammad Al-Dawoud，艾華達） 前鋒：

艾達馬利（Mousa Al-Tamari，雷恩）

奧達艾法賀尼（Odeh Al-Fakhouri，金字塔）

阿布薩耶（Mohammad Abu Zrayq，拉查體育會）

阿里艾沙斯（Ali Azaizeh，艾沙比）

伊巴謙沙巴（Ibrahim Sabra，薩格勒布火車頭）

阿里奧雲（Ali Olwan，艾塞利亞）