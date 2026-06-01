世界盃｜巴西熱身賽大勝巴拿馬壯行　德國主場輕取芬蘭

巴西熱身賽對巴拿馬

世界盃決賽周之前，多支球隊星期日（5月31日）進行熱身賽備戰，當中5屆冠軍的巴西與4屆冠軍德國分別大勝對手，其中巴西在里約熱內盧主場大勝巴拿馬6:2，而德國亦以4:0擊敗了芬蘭。至於首次出席世界盃決賽周的佛得角，也3:0輕取塞爾維亞。 踢畢今場比賽，巴西就會出發去美國準備決賽周，巴拿馬之後會先返回自己國家與鄰國的多米尼加對戰，然後在美國再對波斯尼亞才開始世界盃之路。不過巴西隊在主場，不夠2分鐘就先由雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）打開紀錄，雖然馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）在14分鐘被對手的罰球省中，改變方向令客隊追平。但卡斯米路（Casemiro）在39分鐘頭槌為巴西半場領先2:1。

巴西對巴拿馬精華

換邊後巴西作出10人的變動，然而後備入替球員更積極搶攻，先是拉恩域陀（Rayan Vitor）在53分鐘為巴西拉開比數，之後柏基達（Lucas Paqueta）在60分鐘為森巴兵團射成4:1。3分鐘後巴西再獲得12碼，伊戈泰亞高（Igor Thiago）操刀射入，加上丹尼路雷斯（Danilo）在81分鐘的入球，令巴西拉開6:1，作客的巴拿馬之後在84分鐘追回一球，但巴西仍以6:2在出發美國前取得大勝。巴西周末（6月6日）將在克里夫蘭與埃及進行決賽周前的最後熱身。 德國烏達夫友賽梅開二度 至於德國亦在主場與芬蘭「拍跳」，在緬恩斯主場舉行的比賽，德國隊上半場由丹尼斯烏達夫（Deniz Undav）打開紀錄。下半場德國隊先由科利安華迪斯（Florian Wirtz）在48分鐘再下一城，之後烏達夫個人梅開二度，加上穆斯亞拿（Jamal Musiala）在63分鐘的入球，令德國出發美國前亦大勝4:0。德國隊之後會到芝加哥與東道主美國交手。

德國對芬蘭精華

佛得角大勝塞爾維亞 首次參加世界盃決賽周的佛得角，在熱身賽亦令人眼前一亮，球隊在葡萄牙與塞爾維亞熱身。他們先由在俄羅斯效力的奇雲賓拿（Kevin Pina）在11分鐘打開紀錄，在下半場由拉魯斯杜亞迪（Laros Duarte）及比治摩奧（Gilson Benchimol）各建一功，以3:0輕取未能打入決賽周的塞爾維亞。 而東道主之一的美國，在主場與塞內加爾友賽，美國隊由達斯（Sergino Dest）及基斯甸普列錫（Christian Pulisic）各建一功領先2:0，但塞內加爾在44分鐘有沙迪奧文尼（Sadio Mane）為球隊追回一球。換邊後這位前利物浦前鋒再下一城，為塞內加爾追平2:2，不過科拿連巴洛根（Folarin Balogun）在63分鐘再入一球，令美國主場險勝3:2。

美國對塞內加爾精華

佛得角對塞爾維亞精華