歐聯｜PSG二連冠巴黎失控狂歡「霍格華茲」煙火片段瘋傳　釀1死逾200人受傷

法國豪門巴黎聖日耳門（Paris Saint-Germain，PSG）在歐聯決賽互射12碼擊敗阿仙奴，連續第二年成為歐聯（UEFA Champions League）冠軍。巴黎街頭湧入數十萬球迷慶祝。然而歡樂氣氛很快演變成大規模暴力衝突與騷亂，造成超過200人受傷、1人死亡，另有400多人遭警方拘留。

PSG於匈牙利布達佩斯舉行的歐聯決賽互射12碼挫阿仙奴衛冕歐聯冠軍寶座。奪冠消息傳回法國後，大批球迷湧上巴黎街頭狂歡，香榭麗舍大道（Champs-Élysées）、巴黎鐵塔附近的戰神廣場（Champ de Mars）以及王子公園球場（Parc des Princes）都擠滿慶祝人潮。