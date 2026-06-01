歐聯｜PSG二連冠巴黎失控狂歡「霍格華茲」煙火片段瘋傳　釀1死逾200人受傷

法國豪門巴黎聖日耳門（Paris Saint-Germain，PSG）在歐聯決賽互射12碼擊敗阿仙奴，連續第二年成為歐聯（UEFA Champions League）冠軍。巴黎街頭湧入數十萬球迷慶祝。然而歡樂氣氛很快演變成大規模暴力衝突與騷亂，造成超過200人受傷、1人死亡，另有400多人遭警方拘留。
PSG於匈牙利布達佩斯舉行的歐聯決賽互射12碼挫阿仙奴衛冕歐聯冠軍寶座。奪冠消息傳回法國後，大批球迷湧上巴黎街頭狂歡，香榭麗舍大道（Champs-Élysées）、巴黎鐵塔附近的戰神廣場（Champ de Mars）以及王子公園球場（Parc des Princes）都擠滿慶祝人潮。
到了深夜，多個地區爆發暴力事件。警方表示，部分人破壞商店櫥窗、焚燒汽車與共享單車站，並向警方投擲煙火與雜物。巴黎市中心部分地區一度瀰漫催淚氣體，警方出動鎮暴部隊驅散群眾。
拘捕超過400人
法國內政部指出，全國至少有超過200人受傷，其中包括57名警察。警方拘捕超過400人，部分事件發生在巴黎以外地區。奧爾良（Orléans）等城市也傳出公共建築遭破壞事件。
巴黎檢察官辦公室表示，一名年輕男子在騷亂期間發生電單車意外身亡，成為此次慶祝活動中的死亡案例。
為防止情勢失控，法國政府事前已部署超過2萬名警力維持秩序。內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，警方迅速介入各地衝突，「整體情勢仍在控制之中」，但也坦言部分暴力事件相當嚴重。
迪比利豪言3連冠
奪冠後翌日，PSG全隊仍照原定計劃舉行冠軍遊行。數萬名球迷聚集在巴黎鐵塔附近歡迎球員，現場氣氛相對平和。PSG前鋒奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）在慶祝大會中，表示球隊將挑戰成為歐聯三連霸，而PSG主席艾希拉菲（Nasser Al-Khelaifi）則呼籲支持者理性慶祝、保護巴黎。
這已是PSG奪冠慶典連續第二年爆發嚴重騷亂。去年球隊首次贏得歐聯冠軍後，法國各地同樣發生大規模暴力事件，造成至少2人死亡、數百人受傷及超過500人被捕。
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Between PSG fans and the Police after the Champions League final in Paris— Instablog9ja (@instablog9ja) May 31, 2026
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