法網｜方錫卡連挫祖高域魯迪入八強　男女單前冠軍全敗

19歲的巴西新星方錫卡（Joao Fonseca），在法國公開賽接連擊敗了祖高域（Novak Djokovic）及魯迪（Casper Ruud），打入八強。而今屆賽事，隨着施維雅迪（Iga Swiatek）在星期日（5月31日）出局之後，已沒有前冠軍仍留下來。

在第3圈擊敗祖高域之後，方錫卡在16強遇上15號種子的魯迪。在2022及2023年兩度打入決賽的魯迪，首盤與方錫卡最初還是互保發球局，但在第12局，方錫卡把握到機會破發，先贏一盤7:5。二人在第2盤雙方雖然最初向破對手一次發球局，但仍是要迫到打決勝局，方錫卡在決勝局險勝10:8。第3盤二人還是打足12局，魯迪在第12局終於破發，以局數7:5追回一盤。不過方錫卡在第4盤把握機會兩破魯迪的發球，最終方錫卡贏局數6:2，以盤數3:1晉身八強。