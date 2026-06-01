法網｜方錫卡連挫祖高域魯迪入八強　男女單前冠軍全敗

19歲的巴西新星方錫卡（Joao Fonseca），在法國公開賽接連擊敗了祖高域（Novak Djokovic）及魯迪（Casper Ruud），打入八強。而今屆賽事，隨着施維雅迪（Iga Swiatek）在星期日（5月31日）出局之後，已沒有前冠軍仍留下來。
在第3圈擊敗祖高域之後，方錫卡在16強遇上15號種子的魯迪。在2022及2023年兩度打入決賽的魯迪，首盤與方錫卡最初還是互保發球局，但在第12局，方錫卡把握到機會破發，先贏一盤7:5。二人在第2盤雙方雖然最初向破對手一次發球局，但仍是要迫到打決勝局，方錫卡在決勝局險勝10:8。第3盤二人還是打足12局，魯迪在第12局終於破發，以局數7:5追回一盤。不過方錫卡在第4盤把握機會兩破魯迪的發球，最終方錫卡贏局數6:2，以盤數3:1晉身八強。
方錫卡在賽後表示：「我只是盡力留在場上，希望快樂，希望奪得勝利，希望打出好的擊球和帶來娛樂。這對我來說是新的體驗，在大滿貫晉身第2周永遠都是困難的，但這全憑意志，我們會努力，專注於每一分。」目前男單晉級的最高種子排名仍是2號種子施維列夫（Alexander Zverev），德國人在16強以盤數3:0擊敗荷蘭的謝斯柏迪莊（Jesper de Jong）。
4屆冠軍施維雅迪止步
女單方面，「泥地皇后」的施維雅迪在女單16強，以盤數0:2不敵烏克蘭球手高絲杜克（Marta Kostyuk）。這位波蘭球手賽後表示：「我知道我輸是因為我太緊張，身體無法正常發揮。但這也不是第一次，所以我需要在這方面更加努力。」而這也是最後一位前法網冠軍，在施維雅迪出局之後，男女單都沒有前法網冠軍的球手。高絲杜克八強會與另一位烏克蘭球手施維杜蓮娜（Elina Svitolina）爭入四強。女單目前餘下最高排名仍是世界第1的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），她會在16強與日本的大坂直美交手。