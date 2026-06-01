世界盃｜球證將打擊守門員「揼波鐘」　VAR可介入角球「迫巴士」

守門員技術暫停是比賽期間，球隊透過守門員「受傷」讓球隊換取短暫的傷停時間作出比賽指示，有關問題也開始受到爭議。在去年11月的英超比賽，列斯聯領隊的法基（Daniel Farke）批評曼城的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）偽裝受傷，利用規則漏洞改變比賽。在今年的美國女子職業聯賽（MSWL）就實施了措施，在守門員受傷時，球員需要留在他們原有位置，或是圍圈，禁止他們走到邊線前接受指示。

國際足協（FIFA）的球證主管哥連拿（Pierluigi Collina）表示，今屆世界盃將禁止球員在守門員受傷暫停的時間，到技術指導區與教練討論。同時，針對阿仙奴式角球戰術，視像助理裁判（VAR）可對比賽重開前的行為進行干預。

哥連拿指：「我們會為48支球隊所有教練進行研討會，我們會向他們表示對球證的指引。當守門員倒在地時，兩支球隊都不能走去後備席。守門員有權受傷，但球員們沒有權離開球場，與各自的球員傾談。」哥連拿表示：「當球場上只有守門員、球證及物體治療師時，其實這挺奇怪的。所有球員離開球場，這不太好。」然而球員即使違規，暫時不會被罰黃牌，球證只作勸籲。

哥連拿批角球阻人不公平

另外哥連拿又表示，對於VAR有新的指引，他們將可檢視在比賽重新展開之前所發生的違規行為。這大概是針對如阿仙奴的角球戰術，根據國際足球理事會（IFAB）指出，任何在球進入比賽前的犯規，會對比賽造成影響，在罰球或角球造成的入球、12碼或紀律處分中，VAR都有權介入及審視。哥連拿表示：「當防守球員無法防守，但入球仍然有效，我們認為這是非常不公平。很清楚，這是進攻球員的非法阻擋，他們唯一的目的就是阻止防守球員去防守對手。我們非常有信心在世界盃開始前獲得IFAB的解釋，明確VAR可以在比賽重開前進行干預。我們相信沒有人會對此提出異議。」