名古屋亞運｜香港代表隊公布初選　40歲艾里奧作為超齡球員入伍

香港足總今日（1日）公布，香港亞運代表隊的名單。其中40歲的老將艾里奧，與李毅凱、余在言及潘沛軒，以超齡球員身份入伍。

足總總幹事張炎有在昨日的足球明星選舉頒獎禮後，證實港隊已收到亞奧理事會的邀請函，將會出戰9月在名古屋舉行的亞運會，而港隊已經作好人選進行備戰。在今日公布的29人初選名單，今日起進行訓練。其中東區的40歲中堅艾里奧獲得徵召，其他包括李毅凱、余在言及潘沛軒，將作為超齡球員。亞運會容許登記3名超齡球員，因此將從4位挑選3人參戰。至於外流球員方面，在葡萄牙效力的秦宇灝獲得徵召，而在美國及英國升學的曾樂圖和曾以行亦在名單，未有球會的米高也在陣內。