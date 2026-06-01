名古屋亞運｜香港代表隊公布初選　40歲艾里奧作為超齡球員入伍

香港足總今日（1日）公布，香港亞運代表隊的名單。其中40歲的老將艾里奧，與李毅凱、余在言及潘沛軒，以超齡球員身份入伍。
足總總幹事張炎有在昨日的足球明星選舉頒獎禮後，證實港隊已收到亞奧理事會的邀請函，將會出戰9月在名古屋舉行的亞運會，而港隊已經作好人選進行備戰。在今日公布的29人初選名單，今日起進行訓練。其中東區的40歲中堅艾里奧獲得徵召，其他包括李毅凱、余在言及潘沛軒，將作為超齡球員。亞運會容許登記3名超齡球員，因此將從4位挑選3人參戰。至於外流球員方面，在葡萄牙效力的秦宇灝獲得徵召，而在美國及英國升學的曾樂圖和曾以行亦在名單，未有球會的米高也在陣內。
上屆亞運，港隊歷史性打入四強，雖然未能獲得獎牌，但表現已獲得肯定。亞運足球項目將到8月才進行抽籤，男子將有16隊，而女子組會有12隊。另外，香港隊亦在準備星期五在大球場迎戰蒙古的國際友誼賽，蒙古在星期日的友賽作客新加坡輸0:4。而香港女子隊會在星期六在啟德青年運動場友賽斐濟。
香港亞運代表隊初選名單：
守門員：陳冠燊（標準流浪）、張桂華（九龍城）、顏翱天（冠忠南區）、潘尚希（理文）
後衛：李泳豪（標準流浪）、艾里奧、李毅凱（東區）、林千裕、龍梓軒、嚴啟倬（九龍城）、宏愷志、郭縉諾、宋紘毅、楊學敏（大埔）、曾樂圖、曾以行
中場：楊卓鈞（東區）、余在言（東方）、秦宇灝（艾華卡）、戴子軒（高力北區）、栢尔馬高（傑志）、何瀧浩（九龍城）、容昊（冠忠南區）
前鋒：何東霖（港會）、馬斐（傑志）、李俊霆（九龍城）、陳傲軒（冠忠南區)、潘沛軒（理文）、米高