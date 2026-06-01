熱門搜尋:
黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 2026世界盃 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jun-01 14:41
更新：2026-Jun-01 14:41

世界盃｜烏拉圭未重召蘇亞雷斯　寧要雪藏達雲紐尼斯

分享：
AP26147642119025

蘇亞雷斯在2010年以手球阻止入球，為烏拉圭在世界盃晉級。(美聯社)

adblk4

烏拉圭國家隊公布了世界盃決賽周的名單，不過希望重返國家隊的蘇亞雷斯（Luis Suarez）願望落空，這位39歲前鋒未獲比爾沙（Marcelo Bielsa）挑選進入26人的大名單。

在美洲國家盃後宣布退出國家隊的蘇亞雷斯，早前表示自己仍願意復出為國效力，希望重返世界盃大軍。然而阿根廷人比爾沙公布的世界盃26人名單中，未有「哨牙蘇」的名字，相反在沙特阿拉伯聯賽被雪藏的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）仍告入選，這位前利物浦前鋒因為球會的外援規定，被希拉爾取消註冊而換來賓施馬（Karim Benzema），自2月以來就沒有正式比賽木1

adblk5

烏拉圭在今屆賽事編入H組，對手包括西班牙、佛得角及沙特阿拉伯，他們首場比賽在6月15日對沙特。

烏拉圭26人名單：

守門員：
沙治奧洛捷（Sergio Rochet，國際體育會）
麥斯利拿（Fernando Muslera，加拉塔沙雷）
辛迪亞高美尼（Santiago Mele，青年體育會）

後衛：
古利姆華利拿（Guillermo Varela，法林明高）
朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo，巴塞隆拿）
荷西基文尼斯（Jose Maria Gimenez，馬德里體育會）
辛迪亞高般奴（Santiago Bueno，狼隊）
施巴斯坦卡沙利斯（Sebastian Caceres，CF阿美利加）
馬泰斯奧利華拉（Mathias Olivera，拿玻里）
祖亞昆比基雷斯（Joaquin Piquerez，彭美拉斯）
馬迪亞斯雲拿（Matias Vina，河床）

中場：
曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte，曼聯）
艾美利安奴馬天尼斯（Emiliano Martinez，彭美拉斯）
賓坦古亞（Rodrigo Bentancur，熱刺）
費特歷高華維迪（Federico Valverde，皇家馬德里）
奧古斯甸簡奴比奧（Agustin Canobbio，富明尼斯）
祖安沙拿比亞（Juan Manuel Sanabria，皇家鹽湖城）
迪阿拉斯卡達（Giorgian de Arrascaeta，法林明高）
尼高拉迪拉告魯斯（Nicolas de la Cruz，法林明高）
洛迪高沙拉薩（Rodrigo Zalazar，布拉加）
法根度柏利斯查（Facundo Pellistri，彭拿典奈高斯）
麥斯阿拿奧祖（Maximiliano Araujo，士砵亭）
保羅洛迪古斯（Brian Rodriguez，CF阿美利加）

adblk6

前鋒：
洛迪高阿古利（Rodrigo Aguirre，堤格雷斯）
費特歷高韋拿斯（Federico Vinas，奧維多）
達雲紐尼斯（Darwin Nunez，希拉爾）

世界盃2026分組賽形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽A組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽B組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽C組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽D組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽E組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽F組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽G組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽H組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽I組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽J組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽K組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽L組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月12日墨西哥對南非ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月13日加拿大對波斯尼亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月14日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月15日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月16日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月17日法國對塞內加爾ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月18日烏茲別克對哥倫比亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日新西蘭對埃及ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日挪威對塞內加爾及約旦對阿爾及利亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日巴拿馬對克羅地亞及哥倫比亞對剛果民主共和國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日南非對日本ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括揭幕戰墨西哥對南非（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括突尼西亞對日本（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括挪威對塞內加爾（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括新西蘭對比利時（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括1場32強及2場16強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括2場8強及2場4強（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務