世界盃｜烏拉圭未重召蘇亞雷斯　寧要雪藏達雲紐尼斯

烏拉圭國家隊公布了世界盃決賽周的名單，不過希望重返國家隊的蘇亞雷斯（Luis Suarez）願望落空，這位39歲前鋒未獲比爾沙（Marcelo Bielsa）挑選進入26人的大名單。

在美洲國家盃後宣布退出國家隊的蘇亞雷斯，早前表示自己仍願意復出為國效力，希望重返世界盃大軍。然而阿根廷人比爾沙公布的世界盃26人名單中，未有「哨牙蘇」的名字，相反在沙特阿拉伯聯賽被雪藏的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）仍告入選，這位前利物浦前鋒因為球會的外援規定，被希拉爾取消註冊而換來賓施馬（Karim Benzema），自2月以來就沒有正式比賽木1