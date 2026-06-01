世界盃｜烏拉圭未重召蘇亞雷斯　寧要雪藏達雲紐尼斯

烏拉圭國家隊公布了世界盃決賽周的名單，不過希望重返國家隊的蘇亞雷斯（Luis Suarez）願望落空，這位39歲前鋒未獲比爾沙（Marcelo Bielsa）挑選進入26人的大名單。
在美洲國家盃後宣布退出國家隊的蘇亞雷斯，早前表示自己仍願意復出為國效力，希望重返世界盃大軍。然而阿根廷人比爾沙公布的世界盃26人名單中，未有「哨牙蘇」的名字，相反在沙特阿拉伯聯賽被雪藏的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）仍告入選，這位前利物浦前鋒因為球會的外援規定，被希拉爾取消註冊而換來賓施馬（Karim Benzema），自2月以來就沒有正式比賽木1
烏拉圭在今屆賽事編入H組，對手包括西班牙、佛得角及沙特阿拉伯，他們首場比賽在6月15日對沙特。
La lista final, los 26 elegidos de Marcelo Bielsa para representar al país en la Copa Mundial 📋 pic.twitter.com/9vc6eilVpo— Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026
烏拉圭26人名單：
守門員：
沙治奧洛捷（Sergio Rochet，國際體育會）
麥斯利拿（Fernando Muslera，加拉塔沙雷）
辛迪亞高美尼（Santiago Mele，青年體育會）
後衛：
古利姆華利拿（Guillermo Varela，法林明高）
朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo，巴塞隆拿）
荷西基文尼斯（Jose Maria Gimenez，馬德里體育會）
辛迪亞高般奴（Santiago Bueno，狼隊）
施巴斯坦卡沙利斯（Sebastian Caceres，CF阿美利加）
馬泰斯奧利華拉（Mathias Olivera，拿玻里）
祖亞昆比基雷斯（Joaquin Piquerez，彭美拉斯）
馬迪亞斯雲拿（Matias Vina，河床）
中場：
曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte，曼聯）
艾美利安奴馬天尼斯（Emiliano Martinez，彭美拉斯）
賓坦古亞（Rodrigo Bentancur，熱刺）
費特歷高華維迪（Federico Valverde，皇家馬德里）
奧古斯甸簡奴比奧（Agustin Canobbio，富明尼斯）
祖安沙拿比亞（Juan Manuel Sanabria，皇家鹽湖城）
迪阿拉斯卡達（Giorgian de Arrascaeta，法林明高）
尼高拉迪拉告魯斯（Nicolas de la Cruz，法林明高）
洛迪高沙拉薩（Rodrigo Zalazar，布拉加）
法根度柏利斯查（Facundo Pellistri，彭拿典奈高斯）
麥斯阿拿奧祖（Maximiliano Araujo，士砵亭）
保羅洛迪古斯（Brian Rodriguez，CF阿美利加）
前鋒：
洛迪高阿古利（Rodrigo Aguirre，堤格雷斯）
費特歷高韋拿斯（Federico Vinas，奧維多）
達雲紐尼斯（Darwin Nunez，希拉爾）