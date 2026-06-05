2026年世界盃決賽周即將在美加墨三國正式開戰，隨著賽事首度擴軍至48隊，不少「黑馬」與新面孔得以登上這座足球最高殿堂。在今屆的「世界盃新丁」當中，最令人驚喜的莫過於兩支同樣來自島國、常年被視為「魚腩」的奇兵—非洲代表佛得角以及中北美洲代表庫拉索。這兩支人口加起來還不夠香港一個分區多的迷你國家，究竟憑甚麼創造歷史，外圍賽又踩著哪間豪門的屍體殺入決賽周？

非洲藍鯊：佛得角—踩過傳統豪強的「外援部隊」 講起佛得角，這個人口僅50多萬、較東區總人口更少的西非島國，過去在國際球壇幾乎毫無存在感。但近年這條「藍鯊」（Tubarões Azuis）在非洲足壇掀起驚濤駭浪，今次歷史性殺入世界盃決賽周，絕非單憑運氣。 佛得角崛起的絕招，在於其強大的「海外移民血統」。由於歷史原因，有大量佛得角後裔移居歐洲（特別是葡萄牙、荷蘭及法國）。過去，像曼聯名宿蘭尼（Nani）等都選擇代表葡萄牙；但近年佛得角足總開竅，積極游說在歐洲青訓出身的「二代移民」回流，這支傳統非洲球隊既有黑人球員的爆發力，又兼具歐洲球隊的組織力與戰術紀律。

外圍賽晉級之路：壓過喀麥隆晉級 在外圍賽階段，佛得角被編入有傳統勁旅喀麥隆的小組。然而他們表現全無懼色，憑著穩健的防守反擊，歷史性壓倒了喀麥隆晉級。喀麥隆陣中雖有英超球星坐鎮，但面對佛得角鋼鐵般的防線與高效率反擊，最終大熱倒灶，眼睜睜看著這條「藍鯊」搶走直接出線決賽周的資格！

佛得角值得留意球員 加利洛迪古斯（Garry Rodrigues）： 司職翼鋒，擁有強勁爆發力與單兵突破能力，是球隊反擊的「致命尖刀」。他曾在非洲盃及外圍賽多次攻入關鍵世界波，是藍鯊的進攻核心。 盧根哥斯達（Logan Costa）： 效力西甲維拉利爾的高大中堅，防守制空力強且路數甚佳。佛得角今屆能夠壓倒喀麥隆，他在後防一夫當關的穩健表現居功至偉。

加勒比海魔術師：庫拉索—淘汰牙買加的荷蘭二軍 如果說佛得角是靠「小國」崛起，那麼來自加勒比海、人口僅得15萬、比灣仔區更少的庫拉索，晉身世界盃簡直就是奇蹟。這個隸屬荷蘭王國的自治島國，近年世界排名飆升，今次更一舉殺入美加墨決賽周，震撼中北美洲。 庫拉索實力突飛猛進的秘密是甚麼？他們陣中超過8成球員，都是在荷蘭甲組聯賽，甚至歐洲主流聯賽落班的職業球員。這班球員擁有荷蘭一線的青訓底子，傳控技術體系極為成熟。在過去幾年，球隊先後由古列治（Ruud Gullit）及希汀克（Guus Hiddink）等荷蘭傳奇名帥調教，戰術素養早已超越一般中北美洲球隊。

外圍賽晉級之路：力克雷鬼男孩牙買加 在中北美洲區外圍賽的生死戰中，庫拉索面對的是擁有大批英超、英冠球星坐鎮、向來以身體素質強悍著稱的牙買加。庫拉索憑藉純正的「荷式傳控」完全掌控比賽節奏，將這支加勒比海球隊淘汰出局，歷史性搶下世界盃入場券。世界盃前熱身賽，庫拉索在上半場控球及威脅比主場的蘇格蘭更高，更憑前曼聯球員陳達毅（Tahith Chong）妙射開紀錄。不過盧卡迪亞（Jurgen Locadia）領紅才招致大牌。

庫拉索值得留意球員 祖連奴巴古拿（Juninho Bacuna）： 陣中的中場大腦，具備極強的遠射能力及組織視野。他在中場的調度與節奏掌控，是庫拉索能否發揮「荷式傳控」的關鍵鑰匙。 伊萊羅姆（Eloy Room）： 經驗極其豐富的國家隊「守護神」。這位前荷甲門將反應神勇，擅長應付單刀球，外圍賽面對牙買加的狂轟濫炸，全靠他左飛右撲力保不失。

世界盃的迷人之處，從來不只屬於傳統豪門的壟斷，這些名不見經傳的弱旅如何用寫下神話，同樣熱血。佛得角與庫拉索分別壓過喀麥隆與牙買加兩支世界盃常客晉級決賽周，正是向全球球迷預告，現代足球再沒有絕對的魚腩。且看這兩支島國新丁，能否在美加墨的舞台上發光發熱，成為今屆世界盃最搶鏡的黑馬！