世界盃分組｜A組墨西哥、南韓、捷克、南非球員名單及賽程（不斷更新）

2026年世界盃A組球隊，墨西哥、南韓、捷克及南非的26人名單及比賽賽程。

A組賽程：

6月12日 03:00 墨西哥 對 南非

6月12日 10:00 南韓 對 捷克

6月19日 00:00 捷克 對 南非

6月19日 09:00 墨西哥 對 南韓

6月25日 09:00 捷克 對 墨西哥

6月25日 09:00 南非 對 南韓