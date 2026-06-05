世界盃分組｜A組墨西哥、南韓、捷克、南非球員名單及賽程（不斷更新）

2026年世界盃A組球隊，墨西哥、南韓、捷克及南非的26人名單及比賽賽程。
A組賽程：
6月12日 03:00 墨西哥 對 南非
6月12日 10:00 南韓 對 捷克
6月19日 00:00 捷克 對 南非
6月19日 09:00 墨西哥 對 南韓
6月25日 09:00 捷克 對 墨西哥
6月25日 09:00 南非 對 南韓
墨西哥26人大軍名單：
守門員：
魯爾蘭祖（Raul Rangel，瓜達拉哈拉）
奧祖亞（Guillermo Ochoa，AEL利馬素）
卡路士艾斯維度（Carlos Acevedo，拿根亞）
後衛：
佐治山齊士（Jorge Sanchez，PAOK）
伊斯列雷耶斯（Israel Reyes，CF阿美利加）
施薩蒙迪斯（Cesar Montes，莫斯科火車頭）
祖漢華斯基斯（Johan Vasquez，熱拿亞）
捷西斯加拿度（Jesus Gallardo，托盧卡）
馬迪奧查維斯（Mateo Chavez，阿爾克馬爾）
中場：
艾歷利拿（Erik Lira，藍十字）
奧比連賓尼達（Orbelin Pineda，AEK雅典）
艾華路費度高（Alvaro Fidalgo，貝迪斯）
羅拔圖艾華拉度（Roberto Alvarado，瓜達拉哈拉）
白賴仁古迪利斯（Brian Gutierrez，瓜達拉哈拉）
路爾斯洛慕（Luis Romo，瓜達拉哈拉）
艾臣奧馬艾華利斯（Edson Alvarez，韋斯咸）
奧比特華加斯（Obed Vargas，馬德里體育會）
基拔圖摩拉（Gilberto Mora，迪祖亞拿）
路爾斯查維斯（Luis Chavez，莫斯科戴拿模）
前鋒：
施薩靴亞達（Cesar Huerta，安德列治）
阿歷西斯域加（Alexis Vega，托盧卡）
祖利安昆諾尼斯（Julian Quinones，艾卡迪沙）
古利姆馬天尼斯（Guillermo Martinez，普馬斯）
艾曼度干沙利斯（Armando Gonzalez，瓜達拉哈拉）
辛迪亞高基文尼斯（Santiago Gimenez，AC米蘭）
魯爾占美尼斯（Raul Jimenez，富咸）
南韓26人大軍名單：
守門員：
宋範根（全北汽車）
趙賢佑（蔚山HD）
金承奎（FC東京）
後衛：
卡斯洛普（Jens Castrop，慕遜加柏）
李韓汎（米迪蘭特）
朴鎭燮（FC浙江）
李基赫（FC江原）
金玟哉（拜仁慕尼黑）
金紋奐（大田市民）
金泰賢（鹿島鹿角）
李太錫（奧地利維也納）
薛英佑（貝爾格萊德紅星）
趙偉濟（全北汽車）
中場：
李東炅（蔚山HD）
黃喜燦（狼隊）
楊賢俊（些路迪）
黃仁範（飛燕諾）
李在城（緬恩斯）
金鎮圭（全北汽車）
嚴智星（史雲斯）
裴峻浩（史篤城）
李康仁（巴黎聖日耳門）
白昇浩（伯明翰）
前鋒：
曺圭成（米迪蘭特）
孫興民（FC洛杉磯）
吳賢揆（比錫達斯）
捷克26人大軍名單：
守門員：
漢尼錫（Lukas Hornicek，布拉加）
高華（Matej Kovar，PSV燕豪芬）
史坦歷克（Jindrich Stanek，布拉格斯拉維亞）
後衛：
華迪美高法爾（Vladimir Coufal，賀芬咸）
都迪拉（David Doudera，布拉格斯拉維亞）
湯馬士賀尼斯（Tomas Holes，布拉格斯拉維亞）
羅賓夏蘭歷（Robin Hranac，賀芬咸）
查路碧（Stepan Chaloupek，布拉格斯拉維亞）
大衛祖拉錫（David Jurasek，布拉格斯拉維亞）
卡列錫（Ladislav Krejci，狼隊）
施蘭尼（Jaroslav Zeleny，布拉格斯巴達
大衛施馬（David Zima，布拉格斯拉維亞）
中場：
盧卡斯施夫（Lukas Cerv，柏辛域陀利亞）
達利達（Vladimir Darida，賀拉戴克）
普禾特（Lukas Provod，布拉格斯拉維亞）
沙迪歷克（Michal Sadilek，布拉格斯拉維亞）
蘇祖歷克（Hugo Sochurek，布拉格斯巴達）
阿歷山大蘇查卡（Alexandr Sojka，柏辛域陀利亞）
湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek，韋斯咸）
柏華蘇歷（Pavel Sulc，里昂）
域辛斯基（Denis Visinsky，柏辛域陀利亞）
前鋒：
夏路錫（Adam Hlozek，賀芬咸）
湯馬士卓利（Tomas Chory，布拉格斯拉維亞）
捷迪爾（Mojmir Chytil，布拉格斯拉維亞）
古捷達（Jan Kuchta，布拉格斯巴達）
柏德列舒希克（Patrik Schick，利華古遜）
南非26人大軍名單：
守門員：
朗雲威廉斯（Ronwen Williams，馬姆洛迪辛當斯）
列卡度高斯（Ricardo Goss，西韋萊萊）
薛浩千尼（Sipho Chaine，奧蘭多海盜）
後衛：
穆達奧（Khuliso Mudau，馬姆洛迪辛當斯）
馬簡安耶（Olwethu Makhanya，費城聯）
巴特利哥斯（Bradley Cross，凱薩酋長）
莫迪巴（Aubrey Modiba，馬姆洛迪辛當斯）
馬杜魯迪（Thabang Matuludi，波羅克瓦尼城）
施比斯（Nkosinathi Sibisi，奧蘭多海盜）
尼丹文尼（Khulumani Ndamane，馬姆洛迪辛當斯）
伊美奧干（Ime Okon，漢諾威）
森梅基利卡賓尼（Samukele Kabini，莫迪）
麥保卡斯（Mbekezeli Mbokazi，芝加哥火焰）
施比利比尼（Kamogelo Sebelebele，奧蘭多海盜）
中場：
莫高拿（Teboho Mokoena，馬姆洛迪辛當斯）
積丹阿當斯（Jayden Adams，馬姆洛迪辛當斯）
麥比夏（Thalente Mbatha，奧蘭多海盜）
薛浩尼（Sphephelo Sithole，唐迪拉）
前鋒：
艾普利斯（Oswin Appollis，奧蘭多海盜）
摩利美（Tshepang Moremi，奧蘭多海盜）
麥高柏（Evidence Makgopa，奧蘭多海盜）
利尼科士打（Lyle Foster，般尼）
雷拿斯（Iqraam Rayners，馬姆洛迪辛當斯）
莫科肯（Relebohile Mofokeng，奧蘭多海盜）
施雲尼（Themba Zwane，馬姆洛迪辛當斯）
馬斯高（Thapelo Maseko，AEL利馬素）