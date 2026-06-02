世界盃｜C組戰力 森巴自視高有隱憂

5屆冠軍巴西，每屆都被視為名牌熱門，今屆亦不例外，更有名帥安察洛堤領軍，如虎添翼。問題是被看好下卻一次又一次倒灶，球員自視過高，成為「森巴兵團」無法自2002年後再度登頂的主因。今屆，可能要先將目標放在衝破上兩屆8強止步的樽頸，見步行步。 世界排名6位的巴西，前線好手如雲，「西甲雙雄」雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)及拉芬夏比洛尼(Raphinha)，還有季中從皇家馬德里外借至里昂有出色表現的安迪歷(Endrick)，以及曼聯的馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)等一眾英超三線好手，名氣雖不如02年「3R」，但小組出線不成問題。

尼馬成巴西變數 關鍵在徵召尼馬(Neymar)，據報安帥是希望憑他的親和力，在更衣室起化學作用；但尼馬的前輩性格，跟一眾近年在國家隊已上位的隊友，能否夾好是問號所在，技術層面的「森巴兵團」是五星級，但要齊心才能事成。

摩洛哥陣前易帥 世界排名8位的摩洛哥，上屆藉夏基美(Hakimi)等大勇球星的精彩表現，勇取殿軍。這支非洲冠軍今屆陣前換帥，由奧比亞(Ouahbi)頂上，小組首場即在紐約硬撼巴西；大軍已有一定名氣，對手會有防範，球員又能否適應新帥的訓練模式及踢法，非常關鍵。 世界排名43位的蘇格蘭，自1998年再入決賽周，主帥奇勒(Clarke)陣前痛失中場主將比利基莫亞(Billy Gilmour)，受到一定打擊；縱使隊中擁有麥湯米尼(McTominay)及約翰麥甘尼(John McGinn)兩大後上殺手，但始終大軍平均實力參差，唯一有利是分組首戰先對海地，望大勝增強爭出線信心。