世界盃｜去年世冠盃教訓　美國極端天氣或成比賽阻礙

去年的世冠盃在美國舉行，本應為今年世界盃作預演，卻揭示另一個美國夏天的問題—極端天氣。高溫濕熱，以及狂暴雷雨，不僅會令比賽延遲，更是參賽列強的警號。如果各隊未能及時適應北美天氣，隨時會在賽場上「老貓燒鬚」。
酷熱濕度雙重夾擊 邁阿密「體感溫度」直逼43度
傳統的空氣溫度無法真實反映運動員在場上所承受的生理極限。在炎夏的北美，高溫度與高濕度的雙重結合才是對足球員的折磨。
氣象學上常用「暑熱壓力指數」（WetBulb Globe Temperature）來評估人體在戶外運動時的熱壓力。對於頂尖運動員而言，WBGT 達到 28 度已是體能的警戒線。在世界盃的 16 個主辦城市中，竟然有多達 14 個城市會在夏天下午跨越這個危險門檻。
在眾多主辦城市之中，最熱的城市要數在美國南部的邁阿密。這座沿海城市在夏天時平均氣溫維持在 32 度左右，但在極高濕度夾擊之下，體感溫度經常會直逼 43 度。如此酷熱難耐的天氣，對於習慣了在溫和氣候下作賽的歐洲列強而言，絕對是一大考驗。國際足協雖然承諾會實行每半場強制三分鐘的「飲水時間」以保障球員健康，但若在 43 度的體感溫度下進行高強度迫搶，球員的體能消耗速度將會呈幾何級數上升。
美國中部東部雷暴高危 西部成唯一避風港
除了令人窒息的熱浪，北美夏天的另一大特色就是變幻莫測的雷暴。根據氣象監測及歷史數據，雷暴與閃電的威脅高度集中在美國中部和東部區域。其中，雷暴威脅最高的三大美國城市分別為：達拉斯、邁亞密，以及侯斯頓。除了上述「雷暴三巨頭」，亞特蘭大、紐約、費城，以及波士頓在夏天亦是雷雨的常客。相反，美國西部區域（包括西雅圖、三藩市及洛杉磯），由於受到太平洋涼爽洋流調節，大氣結構相對穩定。西雅圖雖然平日多雨，但夏天極罕出現雷暴。換言之，美國西部賽區將成為列強避開雷暴干擾的唯一「避風港」。
雷暴條例強制休戰 車路士兩小時「靜止」血淚史
美國對於雷暴與閃電的安全監管不容妥協。根據美國當地的體育條例，只要在球場周邊 8 英里（約 13 公里）範圍內偵測到任何閃電，比賽必須立即中斷，全場觀眾需要疏散避難，而球員則必須返回更衣室。每次閃電落地，30分 鐘的「安全倒數」便會重新計算，直至連續 30 分鐘沒有閃電出現，球員進行短暫熱身後方可重新開賽。
國際足協在上年世冠盃中完全遵守了這項美國本地法規，卻直接導致多場比賽陷入無休止的等待。當中最經典的「受害者」，莫過於上屆世冠盃 16 強車路士對賓菲加的比賽。當時這場在夏洛特上演，大部分時間都在 32 度的高溫下進行。車路士憑藉隊長列斯占士（Reece James）在 64 分鐘罰球直接破網，一度以 1:0 領先。正當這支倫敦勁旅以為勝利在望、距離晉級僅剩 4 分鐘之際，球場上空突然烏雲密佈，裁判隨即按照法例吹哨中斷比賽，將一眾一臉愕然的球員趕回更衣室。
這場比賽最終足足中斷了將近兩小時（1 小時 53 分鐘）才得以復賽。復賽後僅餘的數分鐘內，車路士球員明顯未能及時集中注意力，結果在補時階段因在禁區內犯手球而被判十二碼，被賓菲加的迪馬利亞（Angel Di Maria）射入十二碼扳平。雖然「藍戰士」最終在加時賽憑藉尼干古（Christopher Nkunku）等人建功，以 4:1 艱難搭上晉級尾班車，但過程之驚險、對體能的額外壓榨，對車路士來說確是無妄之災。
去年世冠盃的教訓便是：誰能學懂在漫長的中斷時間中保持專注、誰能更好地適應極端氣候，誰才能在這屆世界盃笑到最後。對於球迷來說，如果通宵「捱夜」看球，又遇上因惡劣天氣而暫停比賽，不知各位能否忍著睡眼惺忪，堅持到比賽最後一秒鐘。