世界盃｜去年世冠盃教訓　美國極端天氣或成比賽阻礙

去年的世冠盃在美國舉行，本應為今年世界盃作預演，卻揭示另一個美國夏天的問題—極端天氣。高溫濕熱，以及狂暴雷雨，不僅會令比賽延遲，更是參賽列強的警號。如果各隊未能及時適應北美天氣，隨時會在賽場上「老貓燒鬚」。

酷熱濕度雙重夾擊 邁阿密「體感溫度」直逼43度

傳統的空氣溫度無法真實反映運動員在場上所承受的生理極限。在炎夏的北美，高溫度與高濕度的雙重結合才是對足球員的折磨。

氣象學上常用「暑熱壓力指數」（WetBulb Globe Temperature）來評估人體在戶外運動時的熱壓力。對於頂尖運動員而言，WBGT 達到 28 度已是體能的警戒線。在世界盃的 16 個主辦城市中，竟然有多達 14 個城市會在夏天下午跨越這個危險門檻。

在眾多主辦城市之中，最熱的城市要數在美國南部的邁阿密。這座沿海城市在夏天時平均氣溫維持在 32 度左右，但在極高濕度夾擊之下，體感溫度經常會直逼 43 度。如此酷熱難耐的天氣，對於習慣了在溫和氣候下作賽的歐洲列強而言，絕對是一大考驗。國際足協雖然承諾會實行每半場強制三分鐘的「飲水時間」以保障球員健康，但若在 43 度的體感溫度下進行高強度迫搶，球員的體能消耗速度將會呈幾何級數上升。