世界盃｜美國墨西哥加拿大3支主辦國出線現危機？　世盃「死亡之組」大解構

隨著世界盃決賽周正式擴軍至 48 支球隊，分組賽的玩法已經變天。12 個小組之中，除了首兩名直接出線之外，還有 8 支成績最佳的小組第三名可以「搭上尾班車」殺入 32 強淘汰賽。 對一眾傳統列強而言，首戰失利不再等於一隻腳踩進出局邊緣，容錯率大增。不過隊數增加、看似更強弱懸殊，是否代表「死亡之組」會絕跡？可見今屆依然有數組暗藏殺機，特別是三支東道主球隊，隨時有機會在自家主場「老貓燒鬚」，面臨爆冷出局危機！

A組：墨西哥青黃不接 主場難言穩勝 提起墨西哥，球迷第一時間必定會想起「吳鎮宇」奧祖亞（Guillermo Ochoa），甚至要數到上一代「小豆」靴南迪斯（Javier Hernández）。可惜歲月不饒人，近年墨西哥正正面臨嚴重的青黃不接問題。 雖然坐擁主場之利，但墨西哥在 A 組的對手絕對不易對付，同組的對手實力非常平均，南韓、捷克及南非均非善男信女。墨西哥想靠主場威力輕取對手，恐怕每場都是硬仗。若進攻端未能及時有新星挺身而出，分組賽首名隨時不保，甚至要淪落到與其他球隊爭奪最佳第三名。

B組：非傳統足球大國 加拿大強敵環伺出線告急 「楓葉國」加拿大雖然上屆打入決賽周，但他們在世界足壇歷史上一直都不是傳統足球大國。雖然近年有艾方素戴維斯（Alphonso Davies）等球星冒起，但整體板凳深度與大賽經驗依然稍遜。 今屆加拿大身處 B 組，將要面對波斯尼亞、卡塔爾以及瑞士。其中瑞士近年在國際大賽屢屢扮演「巨人殺手」，大賽經驗豐富，基本上已鎖定一個出線名額；波斯尼亞於外圍賽將意大利淘汰，踢法硬朗絕不「易食」；至於卡塔爾則為連續兩屆亞洲盃冠軍，經歷過上屆主辦的洗禮後踢法愈趨成熟，絕非「魚腩」。對於加拿大而言，這組絕對沒有一場可以說是穩操勝券。稍有不慎，主辦國分組賽止步的尷尬歷史，隨時會在他們身上重演。

D組：普捷天奴難救？ 美國小心大熱倒灶 自從前熱刺領隊普捷天奴（Mauricio Pochettino）接掌美國隊帥印之後，全美球迷本來寄予厚望，豈料球隊成績不進反退，戰術混亂之餘，球員在場上也顯得無所適從。 今屆美國坐擁主場之利，出線機會自然被看高一線。但他們身處的 D 組卻是強敵環伺，同組對手包括巴拉圭、澳洲及土耳其，個個均非善男信女。其中土耳其由天才少年艾達古拿（Arda Güler）領軍，肯定驚喜重重；巴拉圭秉承南美球隊的「爛打」精神，絕對不易應付；而澳洲踢法簡單直接，上屆在不被看好的情況上成功出線十六強。雖然論人腳實力，擁有普列錫（Christian Pulisic）、麥堅尼（Weston McKennie）等好手的美國出線機會依然比墨西哥及加拿大略高。然而，以普捷天奴目前的領軍狀態，美國必須打起十二分精神。一兩場排兵佈陣失誤，就足以令他們深陷泥潭。

F組：三笘薰缺陣日本遇考驗？ 平均世界排名最高小組混戰 除了主辦國之外，今屆最具傳統「死亡之組」色彩的，莫過於 F 組。這組由荷蘭（世界排名第 7）、日本（排名 18）、瑞典（排名 38）和突尼西亞（排名 44）組成，是平均世界排名最高的分組。本來以日本近年的狀態，絕對有實力與歐洲一線強隊一較高下。然而，「藍武士」賽前傳出壞消息，陣中左路突破核心、效力白禮頓的三笘薰（Kaoru Mitoma）因傷無緣今屆世界盃，令日本的側擊威脅與反擊速度大打折扣。