世界盃分組｜B組加拿大、波斯尼亞、卡塔爾、瑞士球員名單及賽程（不斷更新）

2026年世界盃B組球隊，加拿大、波斯尼亞、卡塔爾及瑞士的26人名單及比賽賽程。 B組賽程：

6月13日 03:00 加拿大 對 波斯尼亞

6月14日 03:00 卡塔爾 對 瑞士

6月19日 03:00 瑞士 對 波斯尼亞

6月19日 06:00 加拿大 對 卡塔爾

6月25日 03:00 瑞士 對 加拿大

6月25日 03:00 波斯尼亞 對 卡塔爾

加拿大26人大軍名單： 守門員：

辛基亞（Dayne St Clair，國際邁亞密）

基比奧（Maxime Crepeau，奧蘭多城）

奧雲葛文（Owen Goodman，班士利） 後衛：

阿里斯達莊士東（Alistair Johnston，些路迪）

戴歷哥尼利斯（Derek Cornelius，格拉斯哥流浪）

拿耶亞（Richie Laryea，FC多倫多）

歷高施古亞（Niko Sigur，夏德）

祖爾禾達文（Joel Waterman，芝加哥火焰）

洛迪科基路利斯（Luc de Fougerolles，丹達）

摩斯龐比圖（Moise Bombito，尼斯）

艾方素戴維斯（Alphonso Davies，拜仁慕尼黑）

艾菲鍾斯（Alfie Jones，米杜士堡） 中場：

尤斯達基奧（Stephen Eustaquio，FC洛杉磯）

伊斯馬爾干尼（Ismael Kone，薩斯索羅）

達莊保查蘭（Tajon Buchanan，維拉利爾）

馬菲奧祖尼亞（Mathieu Choiniere，FC洛杉磯）

阿里艾密（Ali Ahmed，諾域治）

尼敦戴倫沙利巴（Nathan Saliba，安德列治）

利安米拿（Liam Millar，侯城）

馬些路科利斯（Marcelo Flores，堤格雷斯）

舒菲爾堡（Jacob Shaffelburg，FC洛杉磯）

莊拿芬奧蘇里奧（Jonathan Osorio，FC多倫多）

前鋒：

約拿芬大衛（Jonathan David，祖雲達斯）

施利拿連（Cyle Larin，修咸頓）

奧奴華斯爾（Tani Oluwaseyi，維拉利爾）

龐馬斯大衛（Promise David，聖基萊斯聯）

波斯尼亞26人大軍名單： 守門員：

華斯捷（Nikola Vasilj，聖保利）

施洛美斯歷（Martin Zlomislic，列積卡）

祖卡斯（Mladen Jurkas，班查魯卡玻拉斯） 後衛：

哥拉辛拿斯（Sead Kolasinac，阿特蘭大）

阿馬達迪（Amar Dedic，賓菲加）

穆贊基（Nihad Mujakic，加濟安泰普）

尼高拉卡迪（Nikola Katic，史洛克04）

梅哈利莫域（Tarik Muharemovic，薩斯索羅）

拉迪積斯（Stjepan Radeljic，列積卡）

夏薛卡杜歷（Dennis Hadzikadunic，森多利亞）

尼杜施歷（Nidal Celik，朗斯） 中場：

夏斯亞美杜域（Amir Hadziahmetovic，侯城）

辛積斯（Ivan Sunjic，帕福斯）

艾雲比錫（Ivan Basic，艾斯坦拿）

丹尼斯貝歷（Dzenis Burnic，卡爾斯魯厄）

艾文馬域（Ermin Mahmic，施洛雲）

達希洛域（Benjamin Tahirovic，邦比）

艾馬美域（Amar Memic，柏辛域陀利亞）

基高域（Armin Gigovic，年青人）

阿拿比高域（Kerim Alajbegovic，薩爾斯堡紅牛）

巴積拉克達列域（Esmir Bajraktarevic，PSV燕豪芬）

前鋒：

迪米洛域（Ermedin Demirovic，史特加）

祖禾盧基（Jovo Lukic，克盧日大學）

巴斯達（Samed Bazdar，積基朗尼亞）

達巴高域（Haris Tabakovic，慕遜加柏）

迪斯高（Edin Dzeko，史洛克04）

卡塔爾26人大軍名單： 守門員：

沙拉薩卡利亞（Salah Zakaria，艾杜哈尼）

阿布拿達（Mahmoud Abunada，艾雷恩）

巴斯咸（Meshaal Barsham，艾薩德） 後衛：

哈舒米侯辛（Hashmi Hussein，多哈艾阿拉比）

艾拉維（Ayoub Alawi，艾加拉法）

卡孝希（Boualem Khoukhi，艾薩德）

柏度文路爾（Pedro Miguel，艾薩德）

伊沙拿耶（Issa Laaye，多哈艾阿拉比）

盧卡斯文迪斯（Lucas Mendes，艾華卡拉）

艾巴基（Sultan Al-Brake，艾杜哈尼）

艾亞明（Homam Al-Amin，利安尼沙） 中場：

艾文拿爾（Mohammed Al-Manai，艾沙瑪）

查森渣巴（Jassem Jaber，多哈艾阿拉比）

巴迪亞夫（Karim Boudiaf，艾杜哈尼）

阿密特法希（Ahmed Fathi，多哈艾阿拉比）

夏譚美（Abdulaziz Hatem，艾雷恩）

麥迪布斯（Assim Madibos，艾華卡拉）

前鋒：

達斯恩穆罕默德（Tahseen Mohammed，艾杜哈尼）

艾美臣祖利亞（Edmilson Junior，艾杜哈尼）

艾莫伊斯阿里（Almoez Ali，艾杜哈尼）

阿菲夫（Akram Afif，艾薩德）

穆罕默德蒙達利（Mohammed Muntari，艾加拉法）

鴨都拉沙基斯（Youssef Abdulrazzaqs，艾華卡拉）

艾拉亞（Ahmed Alaa，艾雷恩）

艾希杜斯（Hassan Al-Haydos，艾薩德）

艾贊拿希（Ahmed Al-Janahi，艾加拉法）

瑞士26人大軍名單： 守門員：

馬雲基拿（Marvin Keller，年青人）

基哥高保（Gregor Kobel，多蒙特）

麥禾高（Yvon Mvogo，羅連安特） 後衛：

文路爾艾簡治（Manuel Akanji，國際米蘭）

奧列利阿曼達（Aurele Amenda，法蘭克福）

艾萊哥美特（Eray Comert，華倫西亞）

尼高艾維迪（Nico Elvedi，慕遜加柏）

盧卡查基斯（Luca Jaquez，史特加）

穆希林（Miro Muheim，漢堡）

列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodriguez，貝迪斯）

施雲韋迪馬（Silvan Widmer，緬恩斯） 中場：

阿爾比舒夏（Michel Aebischer，比薩SC）

法斯歷查（Christian Fassnacht，年青人）

費奧拿（Remo Freuler，博洛尼亞）

阿當查沙利（Ardon Jashari，AC米蘭）

文森比（Johan Manzambi，弗賴堡）

法比安利達（Fabian Rieder，奧格斯堡）

迪積比爾蘇維（Djibril Sow，西維爾）

魯賓華加斯（Ruben Vargas，西維爾）

格列沙加（Granit Xhaka，新特蘭）

薩卡利亞（Denis Zakaria，摩納哥）

前鋒：

安杜尼（Zeki Amdouni，般尼）

比列安保路（Breel Embolo，雷恩）

薛迪伊登（Cedric Itten，杜塞爾多夫）

丹尼度耶（Dan Ndoye，諾定咸森林）

諾亞奧卡科（Noah Okafor，列斯聯）