NBA｜總決賽開打 紐約人強勢襲馬刺

今季NBA總決賽由東岸冠軍紐約人對西岸盟主馬刺，香港時間周四早上進行第1場(G1)；雖則紐約人要作客德州，但以逸待勞加上強勢延續，客場亦有力先勝1場。(ViuTv99台6月4日08:30開賽）

紐約人季後賽已連勝11場，包括前兩圈分別以總場數4比0橫掃76人及騎士，強勢畢現。球隊對上一場比賽已是約一星期前，有充裕時間備戰總決賽，球員體力佔優。相反，馬刺日前才於西決搶七作客擊敗雷霆，成功淘汰上屆盟主，主將體力消耗不少，實際只有3日時間休息便再出擊。

紐約人今場將強陣出擊，包括得分重心謝倫賓遜(Jalen Brunson)及中鋒唐斯(Towns)，其中唐斯跟馬刺「斑馬」雲班亞馬(Wembanyama)將展開內線正面對決。唐斯今季場均籃板數達11.9個，相信會是限制「斑馬」顏色地帶威力的重心球員，而季後賽發揮上佳的祖殊赫特(Josh Hart)及阿奴路比(OG Anunoby)，亦是紐約人搶G1的勝利關鍵。