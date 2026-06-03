世界盃｜瑞士安保路未能成行　伊朗料本星期可獲得美國簽證

美國的簽證問題，影響球迷前往當地看世界盃，而問題同樣在球員身上發生。瑞士的前鋒比列安保路（Breel Embolo）證實在周二（2日）未能隨隊前往美國，據報原因與他涉及多宗案件有關。至於同樣面對美國入境簽證問題的伊朗，就相信可以在今個星期完成手續。

瑞士原定在周二出發往洛杉磯備戰，但是安保路出發前證實簽證未獲批准，瑞士足協聲明表示：「不幸地，比列安保路未能與球隊前往美國。他的電子簽證許可，直至今早還是獲批准，然而到10時半，我們獲通知他的電子簽證仍在重新審核。我們現在聯絡相關當局，預計比列可以在今日後期或明日歸隊。」