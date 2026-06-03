世界盃｜瑞士安保路未能成行　伊朗料本星期可獲得美國簽證

美國的簽證問題，影響球迷前往當地看世界盃，而問題同樣在球員身上發生。瑞士的前鋒比列安保路（Breel Embolo）證實在周二（2日）未能隨隊前往美國，據報原因與他涉及多宗案件有關。至於同樣面對美國入境簽證問題的伊朗，就相信可以在今個星期完成手續。
瑞士原定在周二出發往洛杉磯備戰，但是安保路出發前證實簽證未獲批准，瑞士足協聲明表示：「不幸地，比列安保路未能與球隊前往美國。他的電子簽證許可，直至今早還是獲批准，然而到10時半，我們獲通知他的電子簽證仍在重新審核。我們現在聯絡相關當局，預計比列可以在今日後期或明日歸隊。」
根據媒體報道，安保路在2021年涉及多項罪行，包括在他效力慕遜加柏的時候，在疫情封鎖時間，仍與朋友舉行派對。在2024年他因為2021年購買虛假檢測證明，在2024年捲入一宗刑事案件。然而他去年6月還可以隨瑞士前往，與墨西哥及美國友賽。瑞士的基地設在聖地牙哥，他們首場比賽在6月13日對卡塔爾。
伊朗周末出發墨西哥備戰
另外，伊朗足協主席塔伊（Mehdi Taj）表示，他們預計在星期五獲得美國簽證。他接受伊朗的電視台訪問表示：「我們星期六會前往西班牙，然後球隊會直接前往墨西哥的堤華納。我們會在星期二或之後一日，取得墨西哥的簽證，然後美國的簽證也很快會發出。」伊朗早前因為安全問題，被美國要求更改訓練基地，於是球隊獲墨西哥當局容許在與美國邊境附近的城市設下基地。