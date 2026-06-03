英超｜利物浦傳奇杜格利殊證實接受癌症治療

繼日前奇雲基謹（Kevin Keegan）表示自己癌症已進入第4期後，同期的另一位英國足球傳奇人物，杜格利殊（Sir Kenny Dalglish）也在社交平台透露自己在接受癌症治療。

與基謹同樣75歲的杜格利殊，在社交平台上透露自己的狀況：「我在接受癌症的治療。不像我的手機，我的治療進度良好。」他表示，自己其實不想公開：「在理想情況下，這件事本來應該保密，因為這才是應該的狀況，但是我不中用的科技能力，迫使我不得不公開此事。顯然，我並非有意將此事公之於眾，因此懇請大家尊重我和家人的隱私。一如既往，我感謝所有醫護人員，他們不僅對我，也對其他患者都展現了無微不至的關懷和細心。他們值得所有人尊敬。」