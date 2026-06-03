英超｜利物浦傳奇杜格利殊證實接受癌症治療

繼日前奇雲基謹（Kevin Keegan）表示自己癌症已進入第4期後，同期的另一位英國足球傳奇人物，杜格利殊（Sir Kenny Dalglish）也在社交平台透露自己在接受癌症治療。
與基謹同樣75歲的杜格利殊，在社交平台上透露自己的狀況：「我在接受癌症的治療。不像我的手機，我的治療進度良好。」他表示，自己其實不想公開：「在理想情況下，這件事本來應該保密，因為這才是應該的狀況，但是我不中用的科技能力，迫使我不得不公開此事。顯然，我並非有意將此事公之於眾，因此懇請大家尊重我和家人的隱私。一如既往，我感謝所有醫護人員，他們不僅對我，也對其他患者都展現了無微不至的關懷和細心。他們值得所有人尊敬。」
杜格利殊球員時代是蘇格蘭的國腳，代表蘇格蘭國家隊102次，入30球。他為些路迪上陣320次入167球，贏得4個聯賽及4個盃賽冠軍。之後他以破當時英國轉會費紀錄的44萬英鎊轉投利物浦，令紅軍進入黃金年代，他為利物浦上陣515次，贏得3次的歐洲錦標賽冠軍以及8個英格蘭甲組聯賽冠軍。他在1985年曾任利物浦的球員兼領隊，在他帶領下紅軍取得3個甲組聯賽冠軍及2個足總盃。在1989年的希斯堡路球場災難後，他仍帶領球隊走出困境，在1990年掛靴。之後他在1991年2月辭職，其後帶領布力般流浪，取得1995年的英超冠軍，之後他帶俱過紐卡素、些路迪，以及短暫重返紅軍。