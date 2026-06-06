世界盃分組｜K組葡萄牙、剛果民主共和國、烏茲別克、哥倫比亞球員名單及賽程（不斷更新）

2026年世界盃K組球隊，葡萄牙、剛果民主共和國、烏茲別克及哥倫比亞的26人名單及比賽賽程。 K組賽程：

6月18日 01:00 葡萄牙 對 剛果民主共和國

6月18日 10:00 烏茲別克 對 哥倫比亞

6月24日 01:00 葡萄牙 對 烏茲別克

6月24日 10:00 哥倫比亞 對 剛果民主共和國

6月28日 07:30 哥倫比亞 對 葡萄牙

6月28日 07:30 剛果民主共和國 對 烏茲別克

葡萄牙26人大軍名單： 守門員：

迪奧高哥斯達（Diogo Costa，波圖）

荷西沙亞（Jose Sa，狼隊）

雷施華（Rui Silva，士砵亭） 後衛：

達洛治（Diogo Dalot，曼聯）

馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes，曼城）

魯賓戴亞斯（Ruben Dias，曼城）

尼路臣施美度（Nelson Semedo，費倫巴治）

祖奧簡些路（Joao Cancelo，巴塞隆拿）

紐奴文迪斯（Nuno Mendes，巴黎聖日耳門）

干卡路恩拿斯奧（Goncalo Inacio，士砵亭）

連拿度維加（Renato Veiga，維拉利爾）

湯馬斯阿拿奧祖（Tomas Araujo，賓菲加） 中場：

魯賓尼維斯（Ruben Neves，希拉爾）

沙姆哥斯達（Samu Costa，馬略卡）

祖奧尼維斯（Joao Neves，巴黎聖日耳門）

域天拿（Vitinha，巴黎聖日耳門）

般奴費南迪斯（Bruno Fernandes，曼聯）

貝拿度施華（Bernardo Silva，曼城）

前鋒：

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，艾納斯）

祖奧菲歷斯（Joao Felix，艾納斯）

坦卡奧（Francisco Trincao，士砵亭）

法蘭斯高干斯卡奧（Francisco Conceicao，祖雲達斯）

柏度尼圖（Pedro Neto，車路士）

拉菲爾利亞奧（Rafael Leao，AC米蘭）

干卡路古迪亞斯（Goncalo Guedes，皇家蘇斯達）

干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos，巴黎聖日耳門）

剛果民主共和國26人大軍名單： 守門員：

馬迪奧伊保路（Matthieu Epolo，標準列治）

菲尤魯（Timothy Fayulu，FC諾亞）

麥巴斯（Lionel Mpasi，勒哈弗爾） 後衛：

巴杜賓施卡（Dylan Batubinsika，拿尼沙）

基當卡魯魯（Gedoon Kalulu，阿里斯利馬素）

卡佩亞迪（Steve Kapuadi，羅茲維澤夫）

祖利斯卡耶比（Joris Kayembe，亨克）

馬蘇亞古（Arthur Masuaku，朗斯）

贊素梅賓巴（Chancel Mbemba，里爾）

杜安薛比（Axel Tuanzebe，般尼）

雲比卡沙（Aaron Wan-Bissaka，韋斯咸） 中場：

邦干達（Theo Bongonda，莫斯科斯巴達）

捷賓加（Brian Cipenga，卡斯迪隆）

美沙克伊利亞（Meshack Elia，艾蘭亞）

加爾卡古達（Gael Kakuta．拿尼沙）

艾度卡恩比（Edo Kayembe，屈福特）

麥保古（Nathanael Mbuku，蒙彼利埃）

莫杜沙美（Samuel Moutoussamy，艾杜美圖斯）

穆卡奧（Ngal'ayel Mukau，里爾）

查理斯比基爾（Charles Pickel，愛斯賓奴）

沙迪基（Noah Sadiki，新特蘭）

迪斯保拉（Aaron Tshibola，基爾馬洛克）

前鋒：

巴卡保（Cedric Bakambu，貝迪斯）

西蒙賓沙（Simon Banza，艾查捷拉）

馬耶利（Fiston Mayele，金字塔）

尤尼韋沙（Yoane Wissa，紐卡素）

烏茲別克26人大軍名單： 守門員：

尤素波夫（Utkir Yusupov，納曼干新春）

尼馬杜夫（Abduvohid Nematov，拿薩夫）

艾加舒伊夫（Botirali Ergashev，尼夫治） 後衛：

阿舒亞馬托夫（Rustam Ashurmatov，艾斯迪格拿）

沙菲伊夫（Farrukh Sayfiev，尼夫治）

艾利祖洛夫（Khojiakbar Alijonov，柏克塔哥）

拿斯魯拉伊夫（Sherzod Nasrullaev，拿薩夫）

伊舒穆羅度夫（Umar Eshmurodov，拿薩夫）

卡胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov，曼城）

艾杜拉伊夫（Abdulla Abdullaev，迪巴FC）

卡利莫夫（Bekhruz Karimov，蘇古漢）

烏洛索夫（Jakhongir Urozov，撒馬簡迪戴拿模）

烏馬沙利伊夫（Avazbek Ulmasaliev，AGMK） 中場：

舒古洛夫（Otabek Shukurov，賓尼耶斯）

馬沙里波夫（Jaloliddin Masharipov，艾斯迪格拿）

咸洛比高夫（Odiljon Hamrobekov，泰拉克托）

烏倫洛夫（Oston Urunov，柏斯波利斯）

伊斯簡達洛夫（Jamshid Iskanderov，尼夫治）

咸達莫夫（Dostonbek Khamdamov，柏克塔哥）

費蘇拉伊夫（Abbosbek Fayzullaev，巴沙克舒希）

莫斯哥禾（Akmal Mozgovoy，柏克塔哥）

簡尼伊夫（Azizjon Ganiev，艾巴塔）

伊辛洛夫（Sherzod Esanov，布哈拉）

前鋒：

蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov，巴沙克舒希）

沙基伊夫（Igor Sergeev，柏斯波利斯）

阿莫洛夫（Azizbek Amonov，布哈拉）

哥倫比亞26人大軍名單： 守門員：

卡美路華加斯（Camilo Vargas，阿特拿斯）

艾華路蒙迪路（Alvaro Montero，沙士菲）

奧斯賓拿（David Ospina，國民體育會） 後衛：

達雲臣山齊士（Davinson Sanchez，加拉塔沙雷）

祖漢盧古美（Jhon Lucumi，博洛尼亞）

耶利文拿（Yerry Mina，卡利亞里）

韋拿迪達（Willer Ditta，藍十字）

丹尼爾蒙路斯（Daniel Munoz，水晶宮）

辛迪亞高阿里亞斯（Santiago Arias，獨立隊）

莫積卡（Johan Mojica，馬略卡）

迪華馬查度（Deiver Machado，南特） 中場：

李察里奧斯（Richard Rios，賓菲加）

謝法臣拿馬（Jefferson Lerma，水晶宮）

奇雲卡斯坦奴（Kevin Castano，河床）

祖安樸迪拿（Juan Camilo Portilla，帕拉尼恩斯）

古斯達禾佩亞達（Gustavo Puerta，桑坦德）

祖漢阿里亞斯（Jhon Arias，彭美拉斯）

佐治卡拉斯高（Jorge Carrascal，法林明高）

祖安昆特路（Juan Fernando Quintero，河床）

占士洛迪古斯（James Rodriguez，明尼蘇達聯）

查明頓甘柏斯（Jaminton Campaz，羅沙里奧中央）