世界盃分組｜L組英格蘭、克羅地亞、加納、巴拿馬球員名單及賽程（不斷更新）

2026年世界盃L組球隊，英格蘭、克羅地亞、加納及巴拿馬的26人名單及比賽賽程。
K組賽程：
6月18日 04:00 英格蘭 對 克羅地亞
6月18日 07:00 加納 對 巴拿馬
6月24日 04:00 英格蘭 對 加納
6月24日 07:00 巴拿馬 對 克羅地亞
6月28日 05:00 巴拿馬 對 英格蘭
6月28日 05:00 克羅地亞 對 加納
英格蘭26人大軍名單：
守門員：
比克福特（Jordan Pickford，愛華頓）
甸恩軒達臣（Dean Henderson，水晶宮）
占士查科特（James Trafford，曼城）
後衛：
列斯占士（Reece James，車路士）
利夫拿文度（Tino Livramento，紐卡素）
尼高奧萊利（Nico O'Reilly，曼城）
迪積史賓斯（Djed Spence，熱刺）
安斯干沙（Ezri Konsa，阿士東維拉）
馬克古希（Marc Guehi，曼城）
史東斯（John Stones，曼城）
查洛爾昆沙（Jarell Quansah，利華古遜）
丹般恩（Dan Burn，紐卡素）
中場：
迪格蘭賴斯（Declan Rice，阿仙奴）
艾利洛安達臣（Elliot Anderson，諾定咸森林）
明奈（Kobbie Mainoo，曼聯）
佐敦軒達臣（Jordan Henderson，賓福特）
摩根羅渣士（Morgan Rogers，阿士東維拉）
祖迪比寧咸（Jude Bellingham，皇家馬德里）
伊比爾治伊斯（Eberechi Eze，阿仙奴）
前鋒：
哈利卡尼（Harry Kane，拜仁慕尼黑）
艾雲東尼（Ivan Toney，吉達艾阿里）
奧尼屈堅斯（Ollie Watkins，阿士東維拉）
布卡約沙卡（Bukayo Saka，阿仙奴）
馬度基（Noni Madueke，阿仙奴）
拉舒福特（Marcus Rashford，巴塞羅拿）
安東尼哥頓（Anthony Gordon，紐卡素）
克羅地亞26人大軍名單：
守門員：
利華高域（Dominik Livakovic，薩格勒布戴拿模）
高達斯基（Dominik Kotarski，哥本哈根）
彭杜（Ivor Pandur，侯城）
後衛：
加華度爾（Josko Gvardiol，曼城）
卡列達卡亞（Duje Caleta-Car，皇家蘇斯達）
蘇達路（Josip Sutalo，阿積士）
祖薛史坦尼錫（Josip Stanisic，拜仁慕尼黑）
邦拉錫（Marin Pongracic，費倫天拿）
馬田艾歷（Martin Erlic，米迪蘭特）
胡斯高域（Luka Vuskovic，漢堡）
中場：
莫迪歷（Luka Modric，AC米蘭）
高華錫（Mateo Kovacic，曼城）
柏沙歷（Mario Pasalic，阿特蘭大）
尼高拉華錫（Nikola Vlasic，拖連奴）
盧卡蘇錫（Luka Sucic，皇家蘇斯達）
巴杜利拿（Martin Baturina，科木）
基斯迪贊查基治（Kristijan Jakic，奧格斯堡）
彼達蘇錫（Petar Sucic，國際米蘭）
尼高拉摩路（Nikola Moro，博洛尼亞）
東尼富克（Toni Fruk，列積卡）
前鋒：
比列錫（Ivan Perisic，PSV燕豪芬）
卡拉馬歷（Andrej Kramaric，賀芬咸）
安迪布迪美亞（Ante Budimir，奧沙辛拿）
馬高柏沙歷（Marco Pasalic，奧蘭多城）
彼得穆沙（Petar Musa，FC達拉斯）
伊戈馬坦奴域（Igor Matanovic，弗賴堡）
加納26人大軍名單：
守門員：
阿沙尼（Benjamin Asare，橡樹之心）
阿迪薛基（Lawrence Ati-Zigi，聖加倫）
約瑟夫安蘭（Joseph Anang，聖巴特里）
後衛：
艾杜巴巴（Abdul Rahman Baba，PAOK）
基迪安文沙（Gideon Mensah，歐塞爾）
施拿耶（Marvin Senaya，歐塞爾）
薛杜（Alidu Seidu，雷恩）
阿度慕明（Abdul Mumin，華歷簡奴）
奧普古（Jerome Opoku，巴沙克舒希）
艾積迪爾（Jonas Adjetey，禾夫斯堡）
高祖奧龐（Kojo Peprah Oppong，尼斯）
艾利沙奧胡素（Elisha Owusu，歐塞爾）
陸卡臣（Derrick Luckassen，帕福斯）
中場：
湯馬士柏迪（Thomas Partey，維拉利爾）
基華斯施保（Kwasi Sibo，奧維多）
奧古斯天保亞基（Augustine Boakye，聖伊天）
耶蘭基（Caleb Yirenkyi，諾斯查蘭特）
法達胡（Abdul Fatawu，李斯特城）
前鋒：
蘇利馬拿（Kamaldeen Sulemana，阿特蘭大）
班素巴亞（Christopher Bonsu Baah，艾卡迪沙）
紐亞馬（Ernest Nuamah，里昂）
安東尼施美安（Antoine Semenyo，曼城）
班頓阿辛迪（Brandon Thomas-Asante，高雲地利城）
華賓拿艾杜（Prince Kwabena Adu，柏辛域陀利亞）
伊拿基威廉斯（Inaki Williams，畢爾包）
佐敦阿休（Jordan Ayew，李斯特城）
🫶🏾 26 Men. One Mission! 🇬🇭🏆— 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) June 1, 2026
👤 Head Coach Carlos Queiroz has named Ghana’s squad for the 2026 FIFA World Cup in USA, Canada and Mexico. 🌍
🗓️ The campaign begins on 17 June against Panama in Toronto, followed by a clash with England in Boston on 23 June and Croatia in… pic.twitter.com/qLCpZwuGxn
巴拿馬26人大軍名單：
守門員：
奧蘭多莫斯基拉（Orlando Mosquera，艾費哈）
路爾斯米查（Luis Mejia，蒙特維多國民隊）
沙穆迪奧（Cesar Samudio，馬拉頓）
後衛：
施薩布克文（Cesar Blackman，施洛雲）
佐治古迪雷斯（Jorge Gutierrez，拉瓜爾拉）
艾美亞梅里路（Amir Murillo，比錫達斯）
費度艾斯哥巴（Fidel Escobar，薩普里沙）
安達斯安達迪（Andres Andrade，寧斯）
法連拿（Edgardo Farina，FC下諾夫哥羅德）
荷西哥度巴（Jose Cordoba，諾域治）
艾歷戴維斯（Eric Davis，艾馬多）
積奧雲尼拉莫斯（Jiovany Ramos，卡貝略港大學）
洛達歷克米拿（Roderick Miller，杜蘭塔烏茲）
中場：
安尼保哥度爾（Anibal Godoy，聖地牙哥FC）
卡拉斯基拉（Adalberto Carrasquilla，普馬斯）
卡路士哈維（Carlos Harvey，明尼蘇達聯）
基斯迪安馬天尼斯（Cristian Martinez，基爾史莫納夏普爾）
荷西洛迪古斯（Jose Luis Rodriguez，祖亞雷斯）
施薩恩尼斯（Cesar Yanis，科布雷素）
尤爾巴施拿斯（Yoel Barcenas，FC馬薩特蘭）
阿爾拔圖昆達路（Alberto Quintero，艾馬多）
朗度奴（Azarias Londono，基多天主教大學）
前鋒：
伊斯美迪亞斯（Ismael Diaz，利昂）
禾達文（Cecilio Waterman，康塞普森大學）
荷西法查度（Jose Fajardo，基多天主教大學）
杜馬斯洛迪古斯（Tomas Rodriguez，薩普里沙）