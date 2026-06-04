世界盃｜法國熱身 福地迎「迪」做「大」騷

重量級的國際熱身賽，法國主場對科特迪瓦將於周四深夜上演。兩軍為世盃決賽周備戰預計會大踢進攻足球測試實力，有力演入球騷，入球中位數[2.5/3]球，「大」盤可取。(球賽編號FB0579，6月5日03:10開賽)

連續兩屆世盃決賽周打入決賽，法國實力強大毋庸置疑，繼續成今屆奪標大熱之一。連同3月份國際賽期先後擊敗哥倫比亞與巴西，法國在各項賽事近9場錄8勝1和，加上今戰「福地」南特主場作賽，定必搶攻求勝。

陣中幾位上周末戰畢歐聯決賽的大巴黎(PSG)球星，包括中場薩伊艾美利(Zaire-Emery)、前鋒奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)、巴特利巴高拿(Bradley Barcola)及迪斯亞杜伊(Desire Doue)等，今場料掛免戰牌；但法國人才濟濟，鋒線仍有王牌前鋒隊長基利安麥巴比(Kylian Mbappe)與拜仁攻中米高奧利斯(Michael Olise)壓陣。至於阿仙奴中堅威廉沙列巴(William Saliba)突傳背傷，今場將缺陣，防線由伊巴希馬干拿迪(Ibrahima Konate)夥拍烏柏美卡奴(Upamecano)，默契有待磨練提升，今場受考驗。