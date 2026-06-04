世界盃｜荷蘭熱身賽出師不利　主場負阿爾及利亞

世界盃的恆常熱門球隊，荷蘭在決賽周的熱身賽出師不利，主場以0:1不敵阿爾及利亞，未能以勝利餞行。球隊之後在紐約再與烏茲別克交手。而已經在美國準備的南韓，就在猶他州與薩爾瓦多「拍跳」，小勝1:0。

3度打入決賽但無功而還，荷蘭上屆還是打入到八強。今屆分組跌入唯一的死亡之組，要與日本、瑞典及突尼西亞爭出線。面對同為非洲勁旅的阿爾及利亞，作為朗奴高文（Ronald Koeman）在世界盃前的檢閱。荷蘭上半場有森馬維（Crysencio Summerville）首度披甲，他一度助功雷恩達斯（Tijjani Reijnders），不過最後因為越位無效，而羅馬的前鋒當耶爾馬倫（Donyell Malen）初段亦射中柱，半場兩隊互無紀錄。