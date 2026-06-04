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體育
出版：2026-Jun-04 11:37
更新：2026-Jun-04 11:37

世界盃｜荷蘭熱身賽出師不利　主場負阿爾及利亞

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荷蘭友賽不敵阿爾及利亞

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世界盃的恆常熱門球隊，荷蘭在決賽周的熱身賽出師不利，主場以0:1不敵阿爾及利亞，未能以勝利餞行。球隊之後在紐約再與烏茲別克交手。而已經在美國準備的南韓，就在猶他州與薩爾瓦多「拍跳」，小勝1:0。

3度打入決賽但無功而還，荷蘭上屆還是打入到八強。今屆分組跌入唯一的死亡之組，要與日本、瑞典及突尼西亞爭出線。面對同為非洲勁旅的阿爾及利亞，作為朗奴高文（Ronald Koeman）在世界盃前的檢閱。荷蘭上半場有森馬維（Crysencio Summerville）首度披甲，他一度助功雷恩達斯（Tijjani Reijnders），不過最後因為越位無效，而羅馬的前鋒當耶爾馬倫（Donyell Malen）初段亦射中柱，半場兩隊互無紀錄。

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下半場荷蘭收起隊長的華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）、賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）及森馬維等。但是在「小施丹」盧卡施丹（Luca Zidane）力挽狂瀾，為阿爾及利亞力保不失，作客的阿爾及利亞更在88分鐘，由夏積穆沙（Anis Hadj Moussa）把握機會為球隊建功，最終阿爾及利亞小勝1:0。荷蘭隊在主場未成以勝利為球隊餞行，他們會出發前往美國，下星期一（8日）與烏茲別克進行另一場熱身，而阿爾及利亞就會與玻利維亞「拍跳」作為最後備戰。

南韓熱身賽贏薩爾瓦多

已身處美國的南韓隊，在猶他州與薩爾瓦多熱身。憑李東炅一箭定江山，以1:0擊敗對手。同日的熱身賽，丹麥在比利時的友賽，與剛果民主共和國踢平0:0，而剛大敗給巴西的巴拿馬，回到主場與鄰近的多米尼加共和國熱身，贏4:2，這支加勒比海球隊攻擊力不俗，兩場熱身賽入6球，不過防線亦失8球。

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