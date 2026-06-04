NBA總決賽｜紐約人作客馬刺先贏一仗　般臣獨取30分

一直在坐山觀虎鬥的紐約人，在總決賽的首場，就以105:95，作客擊敗聖安東尼奧馬刺，場數領先1:0。謝倫般臣（Jalen Brunson）今場為紐約攻入30分，為紐約在季後賽連贏12場。

在西岸打到第7場，東岸的紐約人就一直在等待總決賽的對手。除了在首圈與阿特蘭大鷹隊打到第6場分勝負，在東岸四強及決賽，紐約都橫掃對手。主場的馬刺首節一度拉開過10分，般臣這一節表現欠佳，7次起手僅1中得3分。第2節紐約人回穩，更一度反超，半場馬刺領先55:48。第3節比賽紐約人將分數追回，進入最後一節前，兩隊打成76平手。第4節般臣與（OG Anunoby）安努奧比分別攻入13及12分，而馬刺這一節全隊21投6中，令紐約人拉開分差至10分，最終紐約人在總決賽的第1場，贏105:95。