英超｜伊拉奧拿料今日簽約利物浦　曼城與車路士商討馬列斯卡賠償

利物浦預料在近日會宣布，由伊拉奧拿（Andoni Iraola）接任球隊的新領隊。西班牙人預計今日（4日）到達馬西塞特，並與球隊簽約。同樣在物色新教頭，還有曼城，有傳藍月亮在討論前車路士領隊馬列斯卡（Enzo Maresca）的賠償費用，因為藍戰士與馬列斯卡本來仍有3年合約。

紅軍上星期解僱史洛治（Arne Slot）後，在近日加速與伊拉奧拿的討論。這位西班牙教頭在今季約滿離開般尼茅夫。據天空體育的報道，伊拉奧拿在星期二已經與利物浦就接任的問題達成協議，並預料會在今日完成簽約，之後紅軍會在日內公布。報道指，伊拉奧拿將帶同4位教練加盟紅軍。紅軍現任的體育總監李察曉士（Richard Hughes）是在2023年委任伊拉奧拿執教般尼茅夫，之後一年李察曉士已轉去利物浦，而今次任命也由他推動。據報道指，紅軍欣賞是伊拉奧拿的進取打法，因此覺得這位43歲教頭會晏菲路的合適人選。