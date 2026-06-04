英超｜伊拉奧拿料今日簽約利物浦　曼城與車路士商討馬列斯卡賠償

利物浦預料在近日會宣布，由伊拉奧拿（Andoni Iraola）接任球隊的新領隊。西班牙人預計今日（4日）到達馬西塞特，並與球隊簽約。同樣在物色新教頭，還有曼城，有傳藍月亮在討論前車路士領隊馬列斯卡（Enzo Maresca）的賠償費用，因為藍戰士與馬列斯卡本來仍有3年合約。
紅軍上星期解僱史洛治（Arne Slot）後，在近日加速與伊拉奧拿的討論。這位西班牙教頭在今季約滿離開般尼茅夫。據天空體育的報道，伊拉奧拿在星期二已經與利物浦就接任的問題達成協議，並預料會在今日完成簽約，之後紅軍會在日內公布。報道指，伊拉奧拿將帶同4位教練加盟紅軍。紅軍現任的體育總監李察曉士（Richard Hughes）是在2023年委任伊拉奧拿執教般尼茅夫，之後一年李察曉士已轉去利物浦，而今次任命也由他推動。據報道指，紅軍欣賞是伊拉奧拿的進取打法，因此覺得這位43歲教頭會晏菲路的合適人選。
加歷查：伊拉奧拿仍有很大問號
前利物浦守將加歷查（Jamie Carragher），在天空體育上表示：「他（伊拉奧拿）在英超做得非常出色，般尼茅夫取得的成就是優秀的，不過這仍有一個很大的問號。他的打法絕對是利物浦想要的，高強度的足球。我們都知道他在這方面很出色，但作為利物浦領隊你就不止於此。史洛治的問題是在無球時候的狀況，這是真的令我擔憂的事情，我整季都說，利物浦在無球的狀況是很差。這是已經是利物浦DNA的一大部份，不止在高普（Jurgen Klopp）時代，在我們談論晏菲路的效應，很多在於無球的狀況，而不是在控球，所以他在這方面很優秀。然而我的擔心是，你可否在每3日一場比賽仍維持這強度，在般尼茅夫時，每星期才一場，這是很大的分別。」
至於曼城亦在為哥迪奧拿（Pep Guardiola）的繼任人而在努力。據天空體育指，曼城在與車路士就馬列斯卡的賠償進行討論。原因是雖然馬列斯卡在1月被車路士辭退，但他與藍戰士合約仍有3年，藍月亮希望在今個星期與車路士方面達成協議，以便球隊確定馬列斯卡作為繼任人。馬列斯卡在2023年曼城「三冠王」的球季，是哥迪奧拿的助手，因此他對哥帥的戰術相當了解。