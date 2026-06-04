法網｜莎巴蘭卡出局繼續無緣冠軍　意大利鎖定男單決賽

法國網球公開賽再有頂級球手出局，女單頸號種子的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）在八強以盤數1:2，不敵俄羅斯的舒奈達（Diana Shnaider），再一次未能贏得法網冠軍。而男單方面，四強將上演意大利內訌戰，科布利（Flavio Cobolli）淘汰了加拿大的艾格阿利亞斯美（Felix Auger-Aliassime），將與同胞艾拿迪（Matteo Arnaldi）爭入決賽。
上屆決賽落敗，世界排名第1的莎巴蘭卡，至今仍未能在法網揚威。在4屆冠軍的施維雅迪（Iga Swiatek）與上屆冠軍嘉奧芙（Coco Gauff）都出局後，莎巴蘭卡還是未能把握這個機會，在八強面對俄羅斯的舒奈達，首盤雖然贏6:3。但第2盤莎巴蘭卡幾乎可以終結比賽，在兩破對手發球局後，局數領先4:1，在局數5:3之時，舒奈達卻連取4局，以7:5反勝追平盤數。在第3盤舒奈達乘勇，以6:0的局數橫掃，舒奈達以盤數2:1反勝莎巴蘭卡晉身四強。
男女單沒有球手贏過大滿貫
在世界第一盤踞93個星期，但還是與法網無緣，莎巴蘭卡在賽後表示：「可能我太過專注於自己從沒有在這裡贏過大滿貫。可能這讓我想多了，反應過度。」隨着莎巴蘭卡的出局，今屆賽事女單再沒有大滿貫的冠軍。舒奈達四強會對由外圍賽打到四強的波蘭球手查華蓮絲卡（Maja Chwalinska）。
男單方面，雖然仙拿（Jannik Sinner）出局，但意大利球手仍統治着上線，八強有同為意大利球手的巴列天尼（Matteo Berrettini）對艾拿迪，艾拿迪在領先2盤後，巴列天尼因傷退出。而另一場八強由科布利對賽事4號種子的艾格阿利亞斯美，結果科布利先輸一盤下，以3:1反勝艾格阿利亞斯美，在四強與艾拿迪爭入決賽。男單四強即使2號種子施維列夫（Alexander Zverev）曾3次打入大滿貫決賽外，但都沒有球手贏過大滿貫。