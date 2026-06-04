世界盃｜球員名單數據2隊訪港球隊最多人入選　40歲球員有幾多個？

距離世界盃決賽周開幕只有一個星期多，各支球隊都已確定最終26人名單。從名單中，最年長的球隊平均年齡已到30歲，而西班牙的耶馬爾（Lamine Yamal）不是最年輕的球員，而且他連最年輕的前5都不到。而今夏將會訪港的2支球隊，擁有前2名最多入選球員，未知會否對訪港名單有影響。 根據國際足協的規程，球隊必須在6月2日提交26人最終名單。在名單之內除了球員，還有不少的看點。在今屆賽事，美斯（Lionel Messi）與基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），還有墨西哥的「Sam哥」奧祖亞（Guillermo Ochoa），將第6次出戰世界盃。而C朗與奧祖亞都已經年過40，然而今屆賽事年過40的球員不止此數，根據目前名單，在揭幕戰6月11日年過40的有7人，還有1個差5日。

最年長球員43歲蘇格蘭門將 當中守門員佔5個，分別是年紀最大的蘇格蘭門將奇歷治哥頓（Craig Gordon），他揭幕戰當日已經43歲162日，而烏拉圭門將麥斯利拿（Fernando Muslera），在6月16日就滿40。場區球員中，除了C朗之外，另外3個「四張」的球員分別是波斯尼亞的迪斯高（Edin Dzeko）與克羅地亞的莫迪歷（Luka Modric），不過C朗還是他們的老大哥。 至於最年輕方面，最年輕不是18歲的耶馬爾，而是墨西哥的新星基拔圖摩拉（Gilberto Mora），他在揭幕戰當日還不夠18歲，只有17歲240日，即是踢完都未滿18歲。捷克的蘇祖歷克（Hugo Sochurek）就在揭幕戰前則過18歲生日，他今日（4日）還未到生日。而各支球隊中，平均年紀最大的是巴拿馬，球員平均30歲155日，同樣平均年齡過30，包括伊朗及哥倫比亞。最年輕球隊是科特迪瓦，平均年齡是25歲310日，是唯一平均不夠26歲球隊。摩洛哥、西班牙及挪威都有年輕的陣容，摩洛哥平均26歲144日，西班牙平均26歲273日而挪威平均26歲293日。

根據球會方面，曼城擁有最多球員參與，共19人入選，他們在8月1日還會在啟德主場館對國際米蘭。而幸好是，國際米蘭僅7人入選，當中包括射手拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）。至於第2的是拜仁慕尼黑，有18人入選，他們在8月7日會在啟德對阿士東維拉，因此會否影響訪港名單就仍然未明。至於歐聯冠軍的巴黎聖日耳門就有15人入選，亞軍阿仙奴就多1人，有16人出戰。第5是巴塞隆拿，15人。 英超合共176名球員參賽 在各支球隊中，不少來自歐洲五大聯賽，然而僅西班牙全隊都在五大聯賽，即英超、西甲、意甲、德甲及法甲效力。英格蘭及德國，分別因為吉達艾阿里的艾雲東尼（Ivan Toney）和加拉塔沙雷的利萊辛尼（Leroy Sane），而只有25人在五大聯賽。不過也有4隊沒有球員來自五大聯賽，分別是庫拉索、伊朗、伊拉克及卡塔爾，伊拉克其實有前鋒阿里查森（Ali Jassim）在意甲的科木效力，不過他今季外借至沙特聯賽。按聯賽劃分，英超就有176名球員入選，比第2的德甲多75人，至於西甲有81人排第3，意甲雖然缺少了意大利隊，但仍有66人排第5。在第6及7名的聯賽不是歐洲聯賽，而是沙特超級聯賽及美職聯，沙特超有47人，而美職有44人。