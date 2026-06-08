世界盃｜烏茲別克曼城中堅曾征戰旺角場 「約旦美斯」黃金左腳撼美斯

美加墨世界盃決賽周下次揭幕，今屆參賽隊伍由32隊增加至48隊，不過新丁就只有4隊——烏茲別克、約旦、庫拉索和佛得角。茲別克名氣最大的球員為卡胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov），然而曾奪得世界盃的簡拿華路（Fabio Cannavaro），才是老球迷最熟悉的名字，料這名意大利鐵衛可為這支亞洲新貴增添防守力與經驗，增加在K組與葡萄牙、哥倫比亞、剛果民主共和國爭奪出線機會。至於身處J組的約旦外流球員不多，當中最值得關注的為「約旦美斯」艾達馬利（Mousa Al Tamari），這名雷恩前鋒曾在去季「窩利」窄角度射破里昂，技術出眾。

烏茲別克近年銳意發展足球，男女足各梯隊在亞洲以至國際賽舞台不時有令人刮目相看的表現，其中在2023年U20亞洲盃和2025年U17亞洲盃奪冠，令人驚覺亞洲進步神速的不只日本。當屆U20亞洲盃，烏茲別克的中堅主力正是目前在曼城後防逐漸站穩陣腳的卡胡辛洛夫（Abdukodir Khusanov）。 卡胡辛洛夫無疑是烏茲別克足球近年飛速發展的代表人物。2022年，他還在白俄羅斯落班，翌年獲法甲朗斯羅致，成為首名登陸法甲的烏茲別克球員。2024年3月，卡胡辛洛夫隨隊作客旺角場，出戰2026世界盃暨2027亞洲盃外圍賽次圈小組賽。他助客隊以2︰0擊敗香港隊。

加速力驚人 站穩曼城中堅一席 2025年1月，哥迪奧拿將卡胡辛洛夫帶到曼城，令不少人感到驚訝。卡胡辛洛夫在曼城地標戰對車路士接連犯錯，一度引來質疑為「水貨」。不過，卡胡辛洛夫在今個賽季藉曼城後防線傷病潮，獲得不少正選機會，歷練之下逐漸展現其冷靜防守和加速力優勢，已向外界證明成為首名在英超踢波的烏茲別克人不是偶然。

烏茲別克的另一焦點，自然是其教頭簡拿華路（Fabio Cannavaro）。廿年前，簡拿華路在世界盃決賽周達成為意大利上陣百場，更領意大利捧起世界盃冠軍，個人一舉奪得當年的金球獎。廿年過去，意大利足球還處谷底，將連續缺席第三屆決賽周，屆時意大利迷要回味往昔輝煌，或者只能留意在烏茲別克教練席上督師的簡拿華路。 簡拿華路領軍添星味 有別於東亞球隊，烏茲別克球員在身材體格上較有力與歐非球隊競爭，近年成績得以搶眼，不少歸功於球員的戰術紀律，執行簡拿華路的防守反擊戰術非常徹底。且看今屆決賽周，烏茲別克能否在K組與剛果民主共和國一拼，以及在哥倫比亞和葡萄牙身上偷雞成功。

至於約旦，焦點落在「約旦美斯」艾達馬利（Mousa Al Tamari）身上。艾達馬利生於約旦首都安曼的一個巴勒斯坦裔家庭，是虔誠的穆斯林，早年在清真寺向兒童講授可蘭經教義，而有「穆薩長老」的外號。在球場上，他以速度和盤扭技術見稱，今季在法甲雷恩以左腳踢右翼製造威脅。 「約旦美斯」生於巴勒斯坦裔家庭 回顧艾達馬利的旅歐生涯，他在2018年加盟塞浦路斯傳統班霸尼科西亞（APOEL），首季即順利奪得超級盃冠軍和聯賽冠軍，個人也獲頒聯賽最有價值球員。其出色表現，讓尼科西亞的英國球迷組織UK Fanatics為他寫歌：「我們有Al Tamari，他比哈利（卡尼）和迪利阿里都強得多，簡直就是約旦美斯！」

轉到比甲球會OH Leuven效力三季後，艾達馬利在2023年夏天獲法甲蒙比利埃免簽，成為首名登陸歐洲五大聯賽的約旦人。去年2月冬窗，他獲雷恩挖角，據報轉會費為900萬歐元。今年2月，雷恩主場迎戰巴黎聖日耳門（PSG），艾達馬利在第34分鐘從右路切入，在禁區頂以左腳轟入「首名入球」，領雷恩以3：1贏波。5月作客里昂時，他更接應長傳窄角度窩利抽入金球，令球迷高呼這球世界波足以挑戰普斯卡斯獎。 艾阿拉比因傷落選約旦大軍 去年6月，約旦確定取得世界盃決賽周入場券後，首都安曼佈置了巨型宣傳海報，上面有三張面孔：艾達馬利、耶辛艾阿拉比（Yazan Al Naima）和阿里奧雲（Ali Olwan）。不過，這組三叉戟未能一同亮相決賽周。阿里奧雲則在2月足踝韌帶斷裂趕及復出，然而艾阿拉比在12月出戰阿拉伯盃時膝頭韌帶斷裂，落選大軍名單。傷患困擾鋒線之下，約旦要在J組挑戰衛冕的阿根廷，上演真．美斯和「約旦美斯」的對決，另要嘗試在阿爾及利亞和奧地利身上搶分，艾達馬利肩上重擔勢必更加沉重。