NBA｜馬刺G2 要贏「人」需變法

馬刺G1主場以95比105不敵紐約人，經驗不足成為這支西岸冠軍爭標阻礙，球隊一度領先最多14分，可惜第4節進退失據；以及被對手爭取到不少進攻籃板，最後輸波上了寶貴一課。「法國長人」雲班亞馬取得26分12籃板，表現中規中矩，內線威力尚可，但3分波投籃命中率低，9投僅2中。「斑馬」賽後說：「我在G1表現不佳，得須尋找解決方法。」

NBA總決賽香港時間周六早上進行第2場(G2)，主場再擺擂台的馬刺，要收復場數落後0比1失地，必須改變打法才有望擊退紐約人。(ViuTv99台6月6日08:30開賽）

馬刺G1也有表現出色球員，包括岑班尼(Champagnie)3分波10投5中貢獻16分，正選後衛史特方卡素(Stephon Castle)亦有17分，只是第4節無法阻止對方得分而葬送好局。周末之戰，馬刺必要改善外圍命中率，以及減少「斑馬」經常被拉出顏色地帶，造成底籃制霸力大減的情況，否則紐約人二次投籃機會增多，對馬刺大為不利。

紐約人靠主將謝倫賓遜(Jalen Brunson)在G1攻入30分，尤其尾節勇取13分，成為贏波功臣。中鋒唐斯(Towns)克制雲班亞馬之餘，進攻上亦交足功課，收獲18分12籃板；隊中其他球員也發揮應有作用，像祖殊赫特(Josh Hart)搶進攻籃板出色，前鋒阿奴路比(Anunoby)亦獨取17分，紐約人勝出後，季後賽已連勝12場。