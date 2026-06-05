抵美練兵磨利刀 三獅勢揾新西蘭祭旗

世盃奪標熱門之一的英格蘭，大軍日前抵達美國正式展開決賽周備戰，周六深夜將會與大洋洲區唯一代表新西蘭進行熱身賽。「三獅兵團」人強馬壯，面對剛戰友賽大敗海地腳下的新西蘭，有望大勝當練靶！(6月7日04:00開賽)

英格蘭主帥杜曹(Tuchel)日前點兵26人，包括菲爾科頓(Phil Foden)、高爾彭馬(Cole Palmer)及阿歷山大阿諾特(Alexander-Arnold)等名氣戰將都意外落選；反而在沙特阿拉伯搵食的前鋒艾雲東尼(Ivan Toney)照被列入名單。大軍首批戰將已在本周初已飛抵美國展開備戰，但包括幾名歐聯亞軍阿仙奴成員包括迪格蘭賴斯(Declan Rice)、馬度基(Madueke)、伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)及布卡約沙卡(Bukayo Saka)，以及剛隨水晶宮贏得歐霸的門將甸恩軒達臣(Dean Henderson)稍遲歸隊，預計今場不會上陣，或留在下場三獅最後熱身賽鬥哥斯達黎加，才被安排上陣。

英軍眾將博表現

三獅雖然今場不會「夫添」出戰，但隊長前鋒哈利卡尼(Harry Kane)、攻中祖迪比寧咸(Jude Bellingham)、翼鋒拉舒福特(Rashford)與中堅史東斯(Stones)等骨幹仍在陣中；加上新星艾利洛安達臣(Elliot Anderson)、明奈(Mainoo)及馬克古希(Marc Guehi)等力爭表現，今場要贏波谷狀態，應該易如反掌。

主帥杜曹在公布大軍名單之後表示：「我現在感覺放鬆，更是準備就緒，因為當我選定了大軍人腳，看到這名單便感到興奮，令我信心十足及目標清晰。」