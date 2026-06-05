世界盃｜F組戰力 無冕荷蘭經驗致勝

F組有兩支香港球迷熟悉隊伍，其中無冕之王荷蘭靠大批經驗戰將再闖決賽周，盼衝破上屆8強止步成績，甚至打破3度入決賽皆敗的魔咒，全力衝擊世盃。

世界排名第7的荷蘭，外圍賽6勝2和，首名出線。橙軍前中後三線人腳不俗，隊長中堅基華爾雲迪積克(Van Dijk)於利物浦發揮長期穩定，死球後上頭槌能力比過去更強，縱使年屆34歲，仍是不可或缺的大將。中場兩大核心雷恩達斯(Reijnders)及法蘭基迪莊(Frenkie De Jong)，一攻一守，支配橙軍組織能力；前線加普(Gakpo)、唐耶爾馬倫(Donyell Malen)，甚至老將迪比(Depay)、韋格賀斯(Weghorst)為大軍提供演繹不同進攻模式的需要，小組出線當然沒有問題。

世界排名18的日本目標遠大，劍指冠軍，只是失去攻擊主力三笘薰，影響不小；入球重責落在兩名攻中堂安律及久保建英身上，荷甲神射手上田綺世發揮亦是舉足輕重。藍武士最弱一環是防守，但今屆將由效力帕爾馬的鈴木彩艷把關，卻予人不少信心，其高大身形應付歐洲隊不會輸蝕。日本小組要硬撼荷蘭及瑞典，籤運平平，只是熱身賽曾擊敗過巴西、蘇格蘭及英格蘭；「亞洲一哥」勇者無懼，關鍵在於要衝破該隊以往淘汰賽首戰即輸的歷史包袱，還看教練森保一的領軍功力。

瑞典靠英超雙尖刀闖關

世界排名38位的瑞典，透過外圍賽附加賽驚險出線，教練樸達(Potter)倚重阿仙奴前鋒約基利斯(Gyokeres)及利物浦箭頭阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)兩把尖刀，他們射術毋庸置疑，但合作默契平平；而這支北歐雄師最擔心的是防線持續不穩，只怕入不敷支。

世界排名45位的突尼西亞從未嘗突破分組賽關口，今次小組強手林立，昔日法國國腳林姆治(Lamouchi)作為這支非洲隊伍教練，實際想法應是爭取最佳小組第3名出線；先穩住後防，再由前線的艾祖利(Achouri)伺機突擊，希望在比賽中一針見血求突破。