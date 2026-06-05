世界盃｜G組戰力 比利時黃金一代終章

世界排名9位比利時，「黃金一代」兩屆前勇奪季軍，但上屆分組賽已出局；如今一眾猛將年事已高，今屆勢成終章，但酷熱天氣將成爭取佳績的大敵。

歐洲紅魔的骨幹球員包括中場奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)、門將泰拔高圖爾斯(Thibaut Courtois)及傷癒不久的前鋒盧卡古(Lukaku)，全部年逾33歲或以上，一眾名將的大賽經驗及個人技術當然毋庸置疑，但遇上分組賽賽區美加的高溫天氣，對高齡球員是一大考驗。 當打球員中，包括阿士東維拉中場泰利文斯(Tielemans)，新生代阿馬度奧拿拿(Amadou Onana)及謝利美杜古(Jeremy Doku)幾位英超兵。比利時小組出線問題不大，但往後發展還看法國教練魯迪加西亞(Rudi Garcia)如何擅用換人政策，延長球隊在賽事中的「壽命」。

天氣炎熱有利埃及？ 世界排名28位的埃及上屆不入決賽周，今夏捲土重來，季尾離開利物浦的翼鋒、國家隊隊長穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)及曼城前鋒馬莫殊(Marmoush)，主宰這支非洲隊伍命運。主帥哈辛(Hassan)以穩健防守踢法見稱，再藉高質鋒將快速反擊，加上非洲球隊對適應今屆炎熱天氣比歐洲隊有利，若分組賽首戰打敗比利時，「法老兵團」以首名出線不足為奇。 世界排名21的話題球隊伊朗，最具名氣前鋒艾斯蒙(Azmoun)不入26人名單，預計現效奧林比亞高斯的達利美(Taremi)及比甲丹達中場查漢巴殊(Jahanbakhsh)，是該西亞隊創造奇蹟的主將。伊朗已連續4屆闖進決賽周，大賽經驗足夠，首戰擊敗新西蘭的話，將增強以最佳第3名晉級的信心。