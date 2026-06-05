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體育
出版：2026-Jun-05 11:22
更新：2026-Jun-05 11:22

世界盃｜法國熱身賽不敵科特迪瓦　西班牙遭伊拉克迫和

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科特迪瓦在熱身賽以2:1反勝法國隊。(路透社)

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世界盃前的熱身賽，兩支奪標大熱似乎未上力。法國與西班牙分別在主場出擊，法國不敵科特迪瓦1:2，而西班牙在缺少耶馬爾（Lamine Yamal）在陣，也被伊拉克迫和1:1。

作為分組首場對塞內加爾的備戰，法國選擇在南特對同為西非的科特迪瓦。法國隊上半場有曼城的卓基（Rayan Cherki）打開紀錄。法國主帥迪甘斯（Didier Deschamps），下半場開始前一口氣換出5個球員，包括基利安麥巴比（Kylian Mbappe）、米高奧利斯（Michael Olise）。結果作客的科特迪瓦在53分鐘由在法國出生的古拿杜伊（Guela Doue）追平1:1。外圍賽10場不失1球的科特迪瓦，在84分鐘再由曼聯的阿密特迪亞路（Amad Diallo）為球隊反超。法國隊最終在主場輸1:2，這支爭標熱門未會出發去美國，而是繼續留在法國至下周再於主場與北愛爾蘭交手。

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西班牙耶馬爾拉耶缺陣

另一支爭標大熱的西班牙，也不見得很好。球隊在出發前的最後一場友賽，主場對伊拉克。門將大衛拉耶（David Raya），以及前線的耶馬爾及歷高威廉斯（Nico Williams）都未能上陣。西班牙有費倫托利斯（Ferran Torres）在16分鐘打開紀錄，然而領先的優勢僅得11分鐘，伊拉克憑多斯基（Merchas Doski）在27分鐘為球隊扳平。最終雙方以1:1握手言和，西班牙會出發去美國，球隊的基地會設在田納西州，他們之後會在墨西哥與秘魯進行最後的熱身，首場分組賽對手會是佛得角。

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其他世界盃球隊的熱身賽，伊朗在土耳其的訓練場，以2:0擊敗馬里。瑞典在出發前最後一場熱身賽，主場以2:2賽和希臘，約基利斯（Viktor Gyokeres）下半場為瑞典追平，瑞典之後沒有熱身賽，直接準備決賽周。而已經抵達美國的捷克，在新澤西州與危地馬拉交手，贏3:1。

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