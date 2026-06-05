世界盃｜法國熱身賽不敵科特迪瓦　西班牙遭伊拉克迫和

世界盃前的熱身賽，兩支奪標大熱似乎未上力。法國與西班牙分別在主場出擊，法國不敵科特迪瓦1:2，而西班牙在缺少耶馬爾（Lamine Yamal）在陣，也被伊拉克迫和1:1。

作為分組首場對塞內加爾的備戰，法國選擇在南特對同為西非的科特迪瓦。法國隊上半場有曼城的卓基（Rayan Cherki）打開紀錄。法國主帥迪甘斯（Didier Deschamps），下半場開始前一口氣換出5個球員，包括基利安麥巴比（Kylian Mbappe）、米高奧利斯（Michael Olise）。結果作客的科特迪瓦在53分鐘由在法國出生的古拿杜伊（Guela Doue）追平1:1。外圍賽10場不失1球的科特迪瓦，在84分鐘再由曼聯的阿密特迪亞路（Amad Diallo）為球隊反超。法國隊最終在主場輸1:2，這支爭標熱門未會出發去美國，而是繼續留在法國至下周再於主場與北愛爾蘭交手。