世界盃｜球場更改規例全面禁攜水樽入場　專家警告酷熱天氣下有健康風險

國際足協（FIFA）在決賽周展開前一星期，修改了球場的入場守則，禁止球迷帶同樽、杯甚至是罐裝飲品入場，原因是要避免球迷投擲物品的風險。然而面對美國及墨西哥將出現的酷熱天氣，有專家指新指引將增加酷熱天氣下的健康風險。

根據FIFA原本的規則，容許球迷帶同容量不超過1公升，可重用的透明塑膠樽入場。然而FIFA在近日修訂新規則，全面禁止攜帶水樽入場。在今年5月，已有專家批評FIFA在應對炎熱的安全措施不足，並指在16個比賽場地，有14個溫度將超過危險水平。FIFA指：「國際足協與各主辦城市組委會及地方政府緊密合作，為前往球場的球迷提供防暑降溫措施，包括在球場周邊設置噴霧降溫站、風扇、飲水站、降溫帳篷等設施。在球場內，2026世界盃期間樽裝水的價格將與其他在該球場舉辦的活動保持一致。」