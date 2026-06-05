世界盃｜球場更改規例全面禁攜水樽入場　專家警告酷熱天氣下有健康風險

國際足協（FIFA）在決賽周展開前一星期，修改了球場的入場守則，禁止球迷帶同樽、杯甚至是罐裝飲品入場，原因是要避免球迷投擲物品的風險。然而面對美國及墨西哥將出現的酷熱天氣，有專家指新指引將增加酷熱天氣下的健康風險。
根據FIFA原本的規則，容許球迷帶同容量不超過1公升，可重用的透明塑膠樽入場。然而FIFA在近日修訂新規則，全面禁止攜帶水樽入場。在今年5月，已有專家批評FIFA在應對炎熱的安全措施不足，並指在16個比賽場地，有14個溫度將超過危險水平。FIFA指：「國際足協與各主辦城市組委會及地方政府緊密合作，為前往球場的球迷提供防暑降溫措施，包括在球場周邊設置噴霧降溫站、風扇、飲水站、降溫帳篷等設施。在球場內，2026世界盃期間樽裝水的價格將與其他在該球場舉辦的活動保持一致。」
悉尼大學的高溫與健康研究的教授 Ollie Jay就表示，他擔心球迷的福祉多於球員：「當你看看運動員社群，他們都非常健壯的，但你看看觀眾。你發現他們來自各行各業，有老有少，從慢性病患者到需要服用各種藥物的人，他們對熱的感受程度都不同。觀眾的耐熱程度，可能不及訓練有素的職業球員。」他提醒，球迷在長期暴露於高溫下，可能引致熱壓力的累積，甚至造成球迷在球場出現脫水的狀態：「我們不僅要關注溫度，想想看，普通觀眾坐在一個擁擠的封閉空間，周圍都是其他人，他們會被陽光直射。空氣濕度可能很高。空氣流通可能很差。因此，他們的身體需要應對熱力的程度可能相當大。」
英格蘭球迷：又是FIFA斂財手段
英格蘭球迷組織也在網上批評FIFA的新政策：「在我們所有的討論當中，球場內免費提供飲用水始終是關鍵的問題，FIFA也向我們保證會做到這一點，球迷可以自帶水樽。（在新規定下）當然，球迷的第一反應是這又是FIFA的斂財手段。考慮到球場內會非常炎熱，而且很多都是露天的，就應該允許球迷自帶水樽。我們希望球場內的飲水機仍然免費，也希望排隊時不會被收費！」