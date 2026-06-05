NBA｜兩球迷衝入場與雲班耶馬合照　被終身禁止再入球場

NBA公布，針對2名在總決賽第1場闖入場，為與雲班耶馬（Victor Wembanyama）合照的球迷，採取終身禁止再入場的處分。同時聯盟亦調查謝倫般臣（Jalen Brunson）比賽期間與球迷有爭拗的事件。
根據ESPN報道，事件發生在總決賽第1場的第4節，當時比賽仍有6分28秒，紐約人領先92:86。當時一名球迷走入球場用手機站在雲班耶馬及米曹羅賓遜（Mitchell Robinson）之前拍照，雖然他之後被2名保安抬走，但其後再多一人闖入，2人被NBA以終身禁止進入球場作處分。雲班耶馬賽後回應事件：「我從未遇過這情況。我不知道應如何反應，這真的很令我震驚，就像上次有蝙蝠走入球場一樣。」教練米治莊臣（Mitch Johnson）在賽後就覺得事件並不嚴重：「我不覺得這是一回事，我認為保安把他帶走了，然後所有人繼續集中比賽。」
NBA總裁蕭華（Adam Silver）在星期四（4日）的活動指，觀眾入場干擾比賽，已經是所有體育運動都面對的不幸事件：「我甚至不願稱那個人為球迷。他們這麼做似乎另有圖謀，全球關注的另一面是，有人意識到這是一個可以肆意妄為的平台。他們將被終身禁入球場，在NBA的所有球館都將被禁。這種行為的後果非常嚴重。」另外在第4節時，紐約人的球員與場邊的球迷有爭拗，般臣亦曾向球證表示，據ESPN報道稱，聯盟已介入調查事件。
🇺🇸🏀 Un fans saltó a la cancha para intentar sacarse una selfie con Victor Wembanyama durante las Finales de la NBA. pic.twitter.com/WfVueNrayE— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 4, 2026