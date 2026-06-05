NBA｜兩球迷衝入場與雲班耶馬合照　被終身禁止再入球場

NBA公布，針對2名在總決賽第1場闖入場，為與雲班耶馬（Victor Wembanyama）合照的球迷，採取終身禁止再入場的處分。同時聯盟亦調查謝倫般臣（Jalen Brunson）比賽期間與球迷有爭拗的事件。

根據ESPN報道，事件發生在總決賽第1場的第4節，當時比賽仍有6分28秒，紐約人領先92:86。當時一名球迷走入球場用手機站在雲班耶馬及米曹羅賓遜（Mitchell Robinson）之前拍照，雖然他之後被2名保安抬走，但其後再多一人闖入，2人被NBA以終身禁止進入球場作處分。雲班耶馬賽後回應事件：「我從未遇過這情況。我不知道應如何反應，這真的很令我震驚，就像上次有蝙蝠走入球場一樣。」教練米治莊臣（Mitch Johnson）在賽後就覺得事件並不嚴重：「我不覺得這是一回事，我認為保安把他帶走了，然後所有人繼續集中比賽。」