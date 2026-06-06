NBA總決賽｜紐約人作客再險勝馬刺　領先2場返主場

NBA總決賽第2場，紐約人連續2場作客環境贏波，以105:104擊敗聖安東尼奧馬刺，領先場數2:0，之後2場主場出擊，有利球隊53年來首奪總冠軍。

上仗在雲班耶馬（Victor Wembanyama）表現未如理想下，紐約人取得第1仗的勝利。再次主場出戰今場「斑馬」雖然交出全場最多的29分，但是還是未能挽回劣勢。今場馬刺首節就曾經帶開10分，然而米基爾布歷捷斯（Mikal Bridges）與唐斯（Karl-Anthony Town）在第2節分別取11及12分，為紐約人追回，半場紐約反先56:52。第3節紐約人再拉開過最多11分，而馬刺第4節有雲班耶馬攻入10分，不過謝倫般臣（Jalen Brunson）今場再成為紐約的功臣，他最後39.3秒的後投得手，為紐約人追平104平手。最後9秒再獲得2個罰球，雖然2罰中1，但紐約人足夠以105:104擊敗馬刺。