呂麗瑤披摩納哥旗後澄清仍然代表中國香港 「希望繼續為香港爭光」

香港「欄后」呂麗瑤早前出戰「2026年歐洲挑戰者錦標賽」女子100米欄決賽，跑出13.73秒摘金。官方片段顯示她賽後手持及披上摩納哥國旗。昨日呂麗瑤在社交平台回應，澄清自己沒有轉國籍，仍然是香港運動員。過去3年她在歐洲集訓時，都在摩納哥田徑會受訓，因此合資格代表摩納哥田徑會出賽，是官方認可及沿用多年安排。香港體育學院亦回應，稱呂麗瑤透過所屬田徑會參賽，國籍和代表資格為中國香港。
呂麗瑤昨在社交平台澄清自己穿摩納哥球會衣服上頒獎台原因，稱摩納哥國家人口少、本地運動員數量有限，整個國家只有一個田徑會，就是摩納哥田徑會︰「過去3年在歐洲比賽，皆在摩納哥當地集訓。根據世界田聯及歐洲田聯規則，凡在摩納哥田徑會註冊滿3年，都可以代表摩納哥田徑會出戰歐洲挑戰賽，是官方認可及沿用多年安排。所以今次參賽並唔係轉國籍。」她續指正式轉國籍的程序完全不一樣，「我繼續代表中國香港，從來都無向中國香港田徑總會提出轉國籍意向，亦無此打算，我希望繼續為香港爭光。」
承認沒有深思熟慮 如引起誤會向大家致歉
她解釋當日為摩納哥田徑會取得當日第一面金牌，有屬會人士遞上摩納哥國旗，自言當刻沒有深思熟慮，順記者要求影了數張披摩納哥國旗的相片。她表示如引起誤會，向大家致歉，事後已與香港體育學院及香港田總溝通及解釋。
呂麗瑤稱到歐洲比賽初衷是想跑出好時間︰「多謝每一位關心及支持我的朋友，希望大家可以繼續支持我及所有中國香港運動員。」
香港體育學院回應事件，指為呂麗瑤安排海外訓練計劃，是為了提升她的水平和競爭力，中國香港田徑總會知悉有關安排；呂麗瑤透過所屬田徑會AS Monaco Athlétisme參賽，她的國籍和運動員代表資格仍是中國香港。根據國際田徑慣例，部分國際賽事設有安排，允許非本土國籍運動員透過所屬海外體育會參賽。
體院稱運動員國籍不變。將一如既往，為運動員提供全面支援，包括本地和海外訓練，協助他們追求卓越，在國際體壇爭取佳績。
港協暨奧委會回覆查詢說，有關賽事並非由港協暨奧委會協調，該會制定《機構管治守則》，為體育總會提供務實和可行指引，期望各體育總會全面落實執行。