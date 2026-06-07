呂麗瑤披摩納哥旗後澄清仍然代表中國香港 「希望繼續為香港爭光」

香港「欄后」呂麗瑤早前出戰「2026年歐洲挑戰者錦標賽」女子100米欄決賽，跑出13.73秒摘金。官方片段顯示她賽後手持及披上摩納哥國旗。昨日呂麗瑤在社交平台回應，澄清自己沒有轉國籍，仍然是香港運動員。過去3年她在歐洲集訓時，都在摩納哥田徑會受訓，因此合資格代表摩納哥田徑會出賽，是官方認可及沿用多年安排。香港體育學院亦回應，稱呂麗瑤透過所屬田徑會參賽，國籍和代表資格為中國香港。

呂麗瑤昨在社交平台澄清自己穿摩納哥球會衣服上頒獎台原因，稱摩納哥國家人口少、本地運動員數量有限，整個國家只有一個田徑會，就是摩納哥田徑會︰「過去3年在歐洲比賽，皆在摩納哥當地集訓。根據世界田聯及歐洲田聯規則，凡在摩納哥田徑會註冊滿3年，都可以代表摩納哥田徑會出戰歐洲挑戰賽，是官方認可及沿用多年安排。所以今次參賽並唔係轉國籍。」她續指正式轉國籍的程序完全不一樣，「我繼續代表中國香港，從來都無向中國香港田徑總會提出轉國籍意向，亦無此打算，我希望繼續為香港爭光。」