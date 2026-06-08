世界盃｜I組戰力 法國鋒猛助爭標 夏蘭特爭出線

法國過去兩屆世盃連續踢入決賽，其中2018年封王，上屆互射12碼不敵阿根廷屈居亞軍，足證法國近年足球水平之高。「高盧雄雞」今屆的豐厚前線人腳實力，亦力足爭取連續3屆殺入決賽。

麥巴比

世界排名第3的法國前線粒粒皆星，除基利安麥巴比(Mbappe)及奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)外，剛過去一季於拜仁慕尼黑潛力大爆發的米高奧利斯Olise)，又是一大亮點；還有「魔術師」卓基(Cherki)，一眾好手足令對手生畏，還有強大後備兵，各可獨當一面，只要齊心一致，爭霸厚望。

夏蘭特

夏蘭特大鬥英超法藉雙中堅 分組尾場，法國一對英超中路守將威廉沙列巴(Saliba)及伊拉希馬干拿迪(Konate)的防守能力，將受挪威英超新射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)的重大考驗，大鬥法令人期待。 世界排名31的挪威，自2000年歐國盃後，連續缺席12次足球大賽決賽周，今次捲土重來，除夏蘭特外，英超冠軍、阿仙奴隊長馬田奧迪加特(Martin Odegaard)及馬德里體育會前鋒阿歷山大索洛夫(Alexander Sorloth)皆大熟大勇，亦是教練蘇巴根(Solbakken)帶領這支北歐奇兵的王牌。

文尼