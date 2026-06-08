世界盃｜I組戰力 法國鋒猛助爭標 夏蘭特爭出線

法國過去兩屆世盃連續踢入決賽，其中2018年封王，上屆互射12碼不敵阿根廷屈居亞軍，足證法國近年足球水平之高。「高盧雄雞」今屆的豐厚前線人腳實力，亦力足爭取連續3屆殺入決賽。
世界排名第3的法國前線粒粒皆星，除基利安麥巴比(Mbappe)及奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)外，剛過去一季於拜仁慕尼黑潛力大爆發的米高奧利斯Olise)，又是一大亮點；還有「魔術師」卓基(Cherki)，一眾好手足令對手生畏，還有強大後備兵，各可獨當一面，只要齊心一致，爭霸厚望。
夏蘭特大鬥英超法藉雙中堅
分組尾場，法國一對英超中路守將威廉沙列巴(Saliba)及伊拉希馬干拿迪(Konate)的防守能力，將受挪威英超新射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)的重大考驗，大鬥法令人期待。
世界排名31的挪威，自2000年歐國盃後，連續缺席12次足球大賽決賽周，今次捲土重來，除夏蘭特外，英超冠軍、阿仙奴隊長馬田奧迪加特(Martin Odegaard)及馬德里體育會前鋒阿歷山大索洛夫(Alexander Sorloth)皆大熟大勇，亦是教練蘇巴根(Solbakken)帶領這支北歐奇兵的王牌。
世界排名15的塞內加爾，今屆賽事倚重老牌射手沙迪奧文尼(Sadio Mane)，早前在非國盃決賽贏摩洛哥，雖因一度罷賽最終被褫奪冠軍，但可見球隊有一定戰力。其中分組賽先對法國，重演2002年世盃揭幕戰，當時塞內加爾贏法軍取得歷史性勝利，今次重遇的話題性仍十足。世界排名56的伊拉克，同組要面對兩支擁有歐洲強鋒的對手，爆冷難過登天；隊中最強球星侯辛(Hussein)或許是避免成為三零部隊的「答案」。
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