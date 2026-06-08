丹麥艾歷臣再暈倒　友賽烏克蘭腰斬

前曼聯及熱刺等球會的丹麥中場基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen），在周日（7日）的友賽，再度在場上突然暈倒，與烏克蘭的友賽在下半場中段腰斬，雖然艾歷臣之後能自己恢復意識，自行離開球場，不過仍需要接受檢查尋找原因，未確定其球員生涯可否繼續。 34歲的艾歷臣，在2021年的歐洲國家盃因為突發的心臟病，在球場上暈倒昏迷，及後能甦醒，並在體內安裝了心臟除顫器。在周日丹麥對烏克蘭的友賽，於比賽第65分鐘，艾歷臣一次前場搶截後突然再度暈倒，此事令球員及球迷震驚，球證也中止了比賽。艾歷臣在軍醫檢查後，可以自行離開球場。

丹麥隊醫稱狀況良好 丹麥的隊醫摩頓保爾臣（Morten Boesen）表示：「基斯甸情況良好，他可以自己行出球場。在我看，除顫器有發揮它的功效，他短暫失去意識，不過很快恢復，我們很快就接觸到他。他現在要在醫院接受各樣的檢查，去確定發生甚麼問題。」保爾臣再表示：「我們需要與他以及醫院和醫生聯繫。不過基斯甸狀況良好的，而他也叫我向隊友問好，以及表示他狀況沒問題。」 丹麥隊長的賀積查治（Pierre-Emile Hojbjerg）就說：「當時準備界外球，我走到場邊，轉身一看，就見到基斯甸倒在地上，我們都知道他的反應代表甚麼了。大家反應迅速而且尊重，我只能讚揚在場上協助基斯甸的人們的勇氣。我是震驚到不知可以說甚麼，最重要的事還是基斯甸安好。」