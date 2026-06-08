世界盃｜挪威熱身賽迫和摩洛哥　克羅地亞主場小勝壯行

多支球隊已抵達北美洲，為星期四（11日）開始的世界盃決賽周進行最後的備戰，其中黑馬的摩洛哥與挪威交手，最終挪威以1:1迫和摩洛哥，至於仍留在歐洲的克羅地亞，在出發前最後熱身，以2:1擊敗斯洛文尼亞，為對英格蘭的首仗壯行。

上屆已經一鳴驚人打入四強的摩洛哥，今屆仍被視為賽事黑馬。球隊在新澤西與挪威「拍跳」。巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）在上半場8分鐘就為摩洛哥打開紀錄。不過挪威75分鐘由馬田奧迪加特（Martin Odegaard）追平，挪威之後換出主力，兩隊最終以1:1言和。挪威2場熱身賽取得1勝1負，之後他們在決賽周首仗會對伊拉克。至於摩洛哥3場友賽，取得2勝1和，他們決賽周首場對手是巴西。