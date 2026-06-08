世界盃｜巴西韋斯利受傷　徵召曼聯增援目標

韋斯利在巴西對埃及的熱身賽，上陣15分鐘就受傷。他被確定受傷，無緣出戰決賽周。巴西足協表示，該22歲閘位球員因為左腳的大腿肌肉受傷，因此徵召艾達臣荷西替補。這位防守球員在上星期據報會以3,500萬英鎊的轉會費加盟曼聯，作為卡斯米路（Casemiro）的替補，並有望成為紅魔在今夏的「首簽」。巴西隊首場分組賽對手是摩洛哥，比賽在星期六（13日）舉行。

至於傷兵的還有阿根廷，馬賽的守將李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi）已確認因傷退隊，不過主帥的史卡朗尼（Lionel Scaloni）目前未確定替代人選。而同組的奧地利，雖然有包姆加特拿（Christoph Baumgartner）受傷，不過領隊蘭歷克（Ralf Rangnick）已決定不作補選，以25人參賽。根據國際足協（FIFA）的規賽，各支球隊仍可在首輪比賽開賽前24小時決定換人，像日本隊亦已徵召吉田麻也到墨西哥集訓，作為可能替換人選。