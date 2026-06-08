法網｜施維列夫決賽挫科布利　個人首個大滿貫冠軍

在艾卡拉斯受傷，仙拿及祖高域（Novak Djokovic）這些熱門球手全出局下，29歲的施維列夫，在決賽對上10號種子的科布利。首盤施維列夫輕取局數6:1，但科布利之後以6:4追平盤數。施維列夫第3盤再贏6:4，但第4盤科布利迫至決勝局，贏細分7:5，令雙方盤數打平2:2。然而施維列夫第5盤把握得較好，以6:1再下一城，最終盤數贏3:2，贏得首個個人大滿貫的冠軍。

德國的施維列夫（Alexander Zverev）取得個人首個大滿貫冠軍。他在法國公開賽的男單決賽，苦戰5盤之段4，以盤數3:2擊敗意大利的科布利（Flavio Cobolli），個人3次大滿貫決賽失利後，首次取得勝利，終結艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與仙拿（Jannik Sinner）包攬之前9個大滿貫的走勢。

4年前法網受重傷離場

在2022年的四強，施維列夫在對拿度（Rafael Nadal<）時受傷，需要用輪椅離場。在1,465日後，他終於在同一個球場上奪得冠軍。他賽後表示：「這球場對我來說在很多方面都很特別。在這個球場我有裊多美好，也有很多很壞的時刻，4年前，我躺在這個角落裡，7條韌帶斷裂，2處骨頭骨折。2年前，我在這裡輸掉了一場大滿貫決賽。然後到最後，來到一個完滿結局。」

在去年他在澳洲公開賽不敵仙拿，之後幾個月後他表示自己很「空虛」，施維列夫指：「去年是我網球生涯最困難的時刻之一，而這一年是最快樂的時光之一，這完全是截然不同的感覺。」他感謝他的訓練團隊，包括其父親及兄弟，他表示：「我們經歷過受傷，傷心，落敗。我們在一些重要時刻曾經是輸家。但到最後，我們在這個場成為大滿貫冠軍了。」至於之前一日的女單決賽，俄羅斯的安迪耶娃（Mirra Andreeva）以盤數2:0擊敗外圍賽晉級的查華蓮絲卡（Maja Chwalinska）奪得冠軍。