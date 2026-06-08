西甲｜競選對手吹夏蘭特高普無效　佩雷斯再當選皇家馬德里會長

皇家馬德里的會長選舉結束，佩雷斯（Florentino Perez）第6次當選會長。原與他競爭的列基美（Enrique Riquelme）雖然聲稱會簽入艾寧夏蘭特（Erling Haaland）及找高普（Jurgen Klopp）出任主帥，不過還是無法撼動佩雷斯的地位，僅得35%選票。

在星期日（7日）進行的投票，佩雷斯獲得21,741票，以65%的票數再度當選，這是他第6度競爭成功，此前他在2000年起至2006年成為會長，在辭職後，於2009年當選連任至今。他住內球會7次贏得歐聯及7次西甲冠軍。他在之前已表明，如果成功連任，就公布摩連奴（Jose Mourinho）重返皇馬，並簽入自由身的利物浦寬妁伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）以及國際米蘭的杜費斯（Denzel Dumfries），同時承諾在星期二（9日）將1.5億歐元的報價，收購一位未公布名字的前鋒球員。