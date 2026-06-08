F1｜安東尼利奪摩納哥站冠軍　韋斯特本陸克萊等競爭對手退出

一級方程式（F1）的傳統賽事，摩納哥站在上周末展開。在周日（7日）的正賽出現不少混亂之下，在韋斯特本（Max Verstappen）及陸克萊（Charles Leclerc）都要退出之下，平治的安東尼利（Kimi Antonelli）再一次贏得分站冠軍，也是個人連贏第5站。至於亞軍由法拉利的咸美頓（Lewis Hamilton）奪得，紅牛的赫查（Isack Hadjar）也取得第3。

排位賽取得第2名起步的「韋少」，在開賽之後就已經要退出，原因是賽車的引擎出現問題，未能起步追上其他人。而頭位起步的安東尼利成功帶出。兩部第3及4起步的法拉利，緊隨安東尼利。不過平治戰車之後拉開優勢，而原本第4的赫查，一路被另一位平治車手的羅素（George Russell）緊迫，可是這位與隊友爭標的英國車手，未能超過赫查外，更是之後被罰時間而墮後。