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體育
出版：2026-Jun-08 14:13
更新：2026-Jun-08 14:13

F1｜安東尼利奪摩納哥站冠軍　韋斯特本陸克萊等競爭對手退出

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安東尼利取得摩納哥站冠軍。(美聯社)

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一級方程式（F1）的傳統賽事，摩納哥站在上周末展開。在周日（7日）的正賽出現不少混亂之下，在韋斯特本（Max Verstappen）及陸克萊（Charles Leclerc）都要退出之下，平治的安東尼利（Kimi Antonelli）再一次贏得分站冠軍，也是個人連贏第5站。至於亞軍由法拉利的咸美頓（Lewis Hamilton）奪得，紅牛的赫查（Isack Hadjar）也取得第3。

排位賽取得第2名起步的「韋少」，在開賽之後就已經要退出，原因是賽車的引擎出現問題，未能起步追上其他人。而頭位起步的安東尼利成功帶出。兩部第3及4起步的法拉利，緊隨安東尼利。不過平治戰車之後拉開優勢，而原本第4的赫查，一路被另一位平治車手的羅素（George Russell）緊迫，可是這位與隊友爭標的英國車手，未能超過赫查外，更是之後被罰時間而墮後。

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羅素車手榜跌落第3

法拉利的陸克萊，今屆首次未能前3起步，在去到比賽的末段，他更撞牆退出，令比賽出動安全車。最終安東尼利成功贏得摩納哥站，而咸美頓守住第2。赫查也保住第3。羅素最後因為被罰而以第12完成，麥拿侖的派亞斯迪（Oscar Piastri）排第4，上屆總冠軍的諾里斯（Lando Norris）就因為賽車的電池問題，未能完成比賽。

完成6個分站後，安東尼利以156分在車手榜上遙遙領先，第2由咸美頓取代，不過他落後66分，羅素以88分排第3。7屆冠軍的咸美頓連續2站取得第2名，他在賽後也很高興：「我的車迷去年告訴我，提醒我是誰，而現在我每個周末都必須出現，並嘗試倏出自己。我很高興看到團隊重新燃對彼此的熱愛，他們也重新信任我，請我以及其他，所以我非常開心。」

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F1摩納哥站精華

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