世界盃｜伊朗抵達墨西哥備戰　球員批教練團唔齊人

伊朗國家隊成員在周日（7日）抵達墨西哥的蒂華納，為球隊的世界盃決賽周進行準備。不過守將的夏積沙菲（Ehsan Hajsafi）在抵達後批評國際足協（FIFA），在簽證問題上拖延以及令球隊的教練團成員未全部成行。
因應美國以安全理由，伊朗全隊要改到墨西哥邊境的蒂華納作為訓練基地。夏積沙菲在抵達墨西哥後接受訪問表示：「首先，我們高興球隊最後能抵達，這方面我很欣賞。感謝神，球隊狀況很好。雖然發生了很多事，但簽證還是簽發了。但個人來說，我有些事需要投訴FIFA，為甚麼要這麼長時間，還有以我所知，簽證只發給球員以及少部份教練團。」
伊朗足協多名高層被拒發簽證
據報道，部份伊朗的隨行人員仍未獲發美國簽證，當中包括伊朗足協的秘書長穆姆比尼（Hedayat Mombeini）以及副會長馬迪穆罕默德（Mehdi Mohammad Nabi），夏積沙菲表示：「不幸地，我們教練團有部份關鍵人物，在球隊有很重要的位置，未獲得簽證。這包括球隊的領隊，行政總聯以及媒體總監，全部都有很重要角色。在此，我希望FIFA可以解決這問題，望神保祐，望事件在幾日內可以解決。」
雖然夏積沙菲稱球隊的「領隊（Manager）」未獲簽證，不過在球隊的大軍仍拍到主教練的加蘭萊伊（Amir Ghalenoei），這位62歲主帥據報是獲得簽證，並在墨西哥的車上。美國方面在上星期證實伊朗隊獲得簽證，據美國官員稱球員、教練及訓練員都獲得簽證，而部份隨行人員亦獲批，只有作出「虛假陳述」的部份人被拒絕發出。