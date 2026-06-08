世界盃｜伊朗抵達墨西哥備戰　球員批教練團唔齊人

伊朗國家隊成員在周日（7日）抵達墨西哥的蒂華納，為球隊的世界盃決賽周進行準備。不過守將的夏積沙菲（Ehsan Hajsafi）在抵達後批評國際足協（FIFA），在簽證問題上拖延以及令球隊的教練團成員未全部成行。

因應美國以安全理由，伊朗全隊要改到墨西哥邊境的蒂華納作為訓練基地。夏積沙菲在抵達墨西哥後接受訪問表示：「首先，我們高興球隊最後能抵達，這方面我很欣賞。感謝神，球隊狀況很好。雖然發生了很多事，但簽證還是簽發了。但個人來說，我有些事需要投訴FIFA，為甚麼要這麼長時間，還有以我所知，簽證只發給球員以及少部份教練團。」